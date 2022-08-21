https://ukraina.ru/20220821/1037871570.html
"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов
"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов - 21.08.2022 Украина.ру
"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов
Президент Турции хочет выступать в роли посредника между Россией и Западом в своих интересах, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-21T05:30
2022-08-21T05:30
2022-08-21T05:30
владимир зеленский
эрдоган
владимир путин
новости
львов
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его мнению, Эрдоган понимает, что Путин не отступится от Украины, никакого поражения России не будет и при этом он хочет сохранить и влияние Турции.Турецкий лидер заинтересован в увеличении веса Турции и его личности, как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России получает от этого торгово-экономические и политические выгоды, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, эрдоган, владимир путин, новости, львов
Владимир Зеленский, Эрдоган, Владимир Путин, Новости, Львов
"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов
Президент Турции хочет выступать в роли посредника между Россией и Западом в своих интересах, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Это естественно для него как для последнего из лидеров НАТО, который приезжает на Украину. Это связано с тем, что он как раз не хотел демонстрировать откровенную поддержку Зеленского против России, как это делали европейцы. Он хотел выступать в роли посредника между Россией и Западом: это гораздо большие ставки.
Петр Акопов
политолог, обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, Эрдоган понимает, что Путин не отступится от Украины, никакого поражения России не будет и при этом он хочет сохранить и влияние Турции.
Турецкий лидер заинтересован в увеличении веса Турции и его личности, как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России получает от этого торгово-экономические и политические выгоды, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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