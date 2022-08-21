https://ukraina.ru/20220821/1037871570.html

"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов

"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов - 21.08.2022 Украина.ру

"Большие ставки": политолог Акопов рассказал, с какой целью Эрдоган посетил Львов

Президент Турции хочет выступать в роли посредника между Россией и Западом в своих интересах, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-21T05:30

2022-08-21T05:30

2022-08-21T05:30

владимир зеленский

эрдоган

владимир путин

новости

львов

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его мнению, Эрдоган понимает, что Путин не отступится от Украины, никакого поражения России не будет и при этом он хочет сохранить и влияние Турции.Турецкий лидер заинтересован в увеличении веса Турции и его личности, как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России получает от этого торгово-экономические и политические выгоды, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, эрдоган, владимир путин, новости, львов