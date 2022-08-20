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С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
За полгода ВС РФ разгромили около пяти тысяч спецмашин ВСУ
С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 4 969 единиц украинской специальной военной автотехники, об этом 20 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-20T16:26
2022-08-20T16:26
2022-08-20T16:26
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По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции в общей сложности уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов.Вместе с тем, добавили в министерстве, непригодными для дальнейшего использования стали 367 зенитных ракетных комплексов, 4 354 танка и других боевых бронированных машин, которые находились в эксплуатации ВСУ.Российские военные также полностью разгромили 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 969 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, военная техника, вс рф, минобороны рф
Новости, ВСУ, военная техника, ВС РФ, Минобороны РФ
С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 4 969 единиц украинской специальной военной автотехники, об этом 20 августа сообщили в Минобороны России
По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции в общей сложности уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов.
Вместе с тем, добавили в министерстве, непригодными для дальнейшего использования стали 367 зенитных ракетных комплексов, 4 354 танка и других боевых бронированных машин, которые находились в эксплуатации ВСУ.
Российские военные также полностью разгромили 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 969 единиц специальной военной автомобильной техники.