https://ukraina.ru/20220820/1037820911.html

ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев

ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев - 20.08.2022 Украина.ру

ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев

Запорожская АЭС может выйти из строя, если разорвать цепочки подачи электроэнергии. Многи годы украинский "Энергоатом" разворовывал средства на ремонт атомных электростанций, поэтому электроника может не сработать во внештатном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев

2022-08-20T04:15

2022-08-20T04:15

2022-08-20T04:15

новости

запорожская аэс

царев

взрыв

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c2f7c89bc9cf54ddd2725c119e4dc2.jpg

По словам Царева, украинский "Энергоатом" экономил на работе задвижек автоматических систем, систем автоматики. ЗАЭС работает на электроэнергии, которую сама вырабатывает. Электроэнергия выходит с АЭС, преобразуется на подстанции, затем возвращается обратно. На случай выхода из строя подстанции, можно подключить дизель-генератор, но это – внештатная ситуация, которой пользуются ВСУ, объяснил Царев.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, царев, взрыв, украина