https://ukraina.ru/20220820/1037820911.html
ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев - 20.08.2022 Украина.ру
ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
Запорожская АЭС может выйти из строя, если разорвать цепочки подачи электроэнергии. Многи годы украинский "Энергоатом" разворовывал средства на ремонт атомных электростанций, поэтому электроника может не сработать во внештатном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
2022-08-20T04:15
2022-08-20T04:15
2022-08-20T04:15
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По словам Царева, украинский "Энергоатом" экономил на работе задвижек автоматических систем, систем автоматики. ЗАЭС работает на электроэнергии, которую сама вырабатывает. Электроэнергия выходит с АЭС, преобразуется на подстанции, затем возвращается обратно. На случай выхода из строя подстанции, можно подключить дизель-генератор, но это – внештатная ситуация, которой пользуются ВСУ, объяснил Царев.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, царев, взрыв, украина
Новости, Запорожская АЭС, Царев, взрыв, Украина
ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
Запорожская АЭС может выйти из строя, если разорвать цепочки подачи электроэнергии. Многи годы украинский "Энергоатом" разворовывал средства на ремонт атомных электростанций, поэтому электроника может не сработать во внештатном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
"У меня есть друзья в "Энергатоме" украинском, они говорят, что ситуация - патовая. Они говорят: мы помним, когда ядерные реакторы отключались, и они говорят - взрыв может произойти даже на не работающей и не обстреливаемой станции. А если ее обстреливают, то тем более. Когда эта станция попадет полностью под наш контроль – там все надо ревизовать", - сказал Царев.
По словам Царева, украинский "Энергоатом" экономил на работе задвижек автоматических систем, систем автоматики. ЗАЭС работает на электроэнергии, которую сама вырабатывает. Электроэнергия выходит с АЭС, преобразуется на подстанции, затем возвращается обратно. На случай выхода из строя подстанции, можно подключить дизель-генератор, но это – внештатная ситуация, которой пользуются ВСУ, объяснил Царев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь