https://ukraina.ru/20220820/1037657697.html

Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов

Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов - 20.08.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов

Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T07:02

2022-08-20T07:02

2022-08-20T07:03

история

литература

будущее

ефремов

фантастика

космос

коммунизм

эксклюзив

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Глобальный кризис начала прошлого века привёл к краху континентальных империй и созданию первого в мире социалистического государства. Столетие спустя человечество вновь вошло в кризис и пытается найти новый путь развития, вместо изжившего себя капитализма и оказавшегося несостоятельным социализма. Мы не знаем, каким может быть общество будущего, но что мешает нам обратиться к утопиям прошлого?Один из самых интересных проектов коммунистического будущего был разработан советским писателем-фантастом Иваном Антоновичем Ефремовым (1908-72 гг.). Сразу следует отметить, что он не только писатель, но в первую очередь выдающийся учёный-палеонтолог – скелеты чудовищных тарбозавров, найденные гобийскими экспедициями Ефремова, и сейчас являются украшением московского музея палеонтологии.Мир прекрасного коммунистического будущего был описан Ефремовым в цикле произведений, включающем романы "Туманность Андромеды" (1957 год) и "Час быка" (1968 год), повесть "Сердце змеи" (1958 год) и рассказ "Пять картин" (1965 год). Как видим, творчество его почти полностью приходится на период "оттепели" и только последнее крупное произведение пришлось на время "реакции" (оно-то и оказалось антиутопией).Творчество Ефремова было невероятном популярным в своё время, но сейчас несколько забыто. В немалой степени потому, что ему не повезло с экранизациями – по "Туманности Андромеды" был снят только один, крайне неудачный фильм 1967 года. Его даже в советское время демонстрировали крайне редко и в неудобное время – позорится не хотели.На "Украине.ру" уже выходили публикации, связанные с творчеством И.А. Ефремова, и мы продолжим рассмотрение ефремовской утопии.* * *Иван Ефремов показывает жизнь общества будущего (разлёт датировок – от 6800 до примерно 3000 года н.э.), но кто представляет это самое общество будущего? От чьего лица это общество показывается?Эрг Ноор и Низа Крит – члены экипажа звездолёта "Тантра" (Иван Антонович любил вставлять в свои произведения индийскую религиозно-философскую терминологию, а роман "Лезвие бритвы" в значительной степени посвящён Индии), который входит в состав 37-й звёздной экспедиции.Т.е., это по умолчанию – элита элит: люди, которые прошли многоуровневый отбор и попали в экипажи крайне немногочисленных кораблей.По тексту "Туманности Андромеды" Земля отправляет в среднем одну экспедицию в 20 лет. В её состав входит обычно один исследовательский звездолёт (14 человек) и один танкер (7 человек). Одиночные полёты исключение (в 38-ю звёздную входит три исследователя и ни одного танкера, что связано с усовершенствованием технологий), полёты с двумя танкерами тоже редкость (34 звёздная названа "ступенчатой" из-за двух танкеров). Т.е., за столетие накапливалось порядка сотни астролётчиков, причём живых гораздо меньше – в 37-й экспедиции гибнет танкер, в 34-й – исследователь… Для сравнения – за 70 лет космических полётов на орбите побывало порядка 500 человек, умерли и погибли около ста из них.Дар Ветер и Мвен Мас – это администраторы высокого уровня (заведующий внешними станциями – пост, примерно соответствующий начальнику крупного федерального ведомства вроде ФАПСИ) и широкого профиля (Дар Ветру при случае поручают восстановление орбитальной станции). Причём администраторов такого уровня на Земле немного – когда Мвен Мас проворовался (а то, что он совершил – коррупционное деяние, использование служебного положения в личных целях), сменщика найти не так уж просто.Рен Боз и Эвда Наль – крупные учёные, создатели собственных научных школ, лауреаты, академики, почётные и реальные члены всевозможных объединений.Впрочем, это всё скорее к Эвде Наль относится, Рен Боз только делает открытие своей жизни, но он уже считается выдающимся физиком.Веда Конг – тоже учёный с мировым именем, но у нас закрались некоторые сомнения. Она действительно археолог, но из её археологической работы мы видим в основном приключения в духе Лары Крофт и Индианы Джонса. Между тем, работа археолога на ¾ бумажно-архивная, а также преподавательская и т.п. Веда Конг за этим не замечена, зато она поёт и снимается в кино. Полагаем, что на раскопках она работает инженером, а основной её профиль – популяризатор науки. В общем – попсовая фигура.Ну и наконец в эту блестящую компанию попадает Чара Нанди – девушка недалёкая и необразованная (Ефремов подаёт всё это мягко), что и не удивительно, если иметь в виду профиль её работы. На коммунистической Земле (как и в реальном СССР) профессиональных спортсменов нет, потому Чара работает где-то биологом, но основное её занятие – спортивные танцы. Причём тут она чемпион, обладательница пачки кубков и охапки медалей. Так что её статус любовницы (семей на Земле нет) Мвен Маса как бы логичен.Итак, что мы видим? Мы видим группу представителей высшей элиты земного общества – номенклатурные работники, космонавты, учёные, представители поп-культуры.Причём элита эта, так же, как в СССР, представляет собой замкнутую группу, связанную внутри себя системой дружественных и родственных связей. Например, Дар Ветер является ментором сына главы Совета звездоплавания Грома Орма.Обычные люди в произведении появляются крайне редко и чем они живут непонятно. Известно только, что живут они примерно вдвое дольше чем представители элиты, которые по работе много нервничают.Как вы считаете, насколько адекватна картина будущего, нарисованная с такой точки зрения?

https://ukraina.ru/20220612/1034098800.html

https://ukraina.ru/20190413/1023268902.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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история, литература, будущее, ефремов, фантастика, космос, коммунизм, эксклюзив