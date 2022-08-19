Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы

Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру