Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 19.08.2022 Украина.ру
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Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщили 19 августа в Кремле
2022-08-19T17:10
2022-08-19T17:10
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Владимир Путин сообщил об опасности обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС. В результате может произойти масштабная катастрофа с радиационным заражением обширных территорий.Россия готова оказать содействие инспекторам МАГАТЭ, заявил Путин. Также глава государства напомнил о приглашении экспертов ООН и Международного комитета красного креста в следственный изолятор в Еленовке (ДНР), где после обстрела ВСУ погибли украинские военнопленные.
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новости, владимир путин, эммануэль макрон, запорожская аэс
Новости, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Запорожская АЭС

Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

17:10 19.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщили 19 августа в Кремле
Владимир Путин сообщил об опасности обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС. В результате может произойти масштабная катастрофа с радиационным заражением обширных территорий.
"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - сообщили в Кремле.
Россия готова оказать содействие инспекторам МАГАТЭ, заявил Путин. Также глава государства напомнил о приглашении экспертов ООН и Международного комитета красного креста в следственный изолятор в Еленовке (ДНР), где после обстрела ВСУ погибли украинские военнопленные.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
11:50
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофыЗапорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
 
НовостиВладимир ПутинЭммануэль МакронЗапорожская АЭС
 
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