Путин и Макрон высказались за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщили 19 августа в Кремле
Владимир Путин сообщил об опасности обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС. В результате может произойти масштабная катастрофа с радиационным заражением обширных территорий.
"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - сообщили в Кремле.
Россия готова оказать содействие инспекторам МАГАТЭ, заявил Путин. Также глава государства напомнил о приглашении экспертов ООН и Международного комитета красного креста в следственный изолятор в Еленовке (ДНР), где после обстрела ВСУ погибли украинские военнопленные.
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофыЗапорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру