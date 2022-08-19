Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС - 19.08.2022 Украина.ру
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Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС
Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от поставок электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гутерриш заявил 19 августа во время посещения Одессы, сообщают журналисты французского телеканала France 24
2022-08-19T16:34
2022-08-19T16:34
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Генсек ООН предложил демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС.Антониу Гутерриш прибыл в черноморский порт Одессы, чтобы посмотреть, как работает июльское соглашение между ООН, Турцией, Россией и Украиной о снятии блокады поставок украинского зерна. За месяц с Украины вывезли 25 судов, нагруженных 600 тыс. тонн продуктов.Ранее в МИД России назвали предложение о демилитаризации ЗАЭС неприемлемым, так как в результате атомная электростанция станет более уязвимой. Украинские войска обстреливают ЗАЭС, в Минобороны России предупредили о возможной провокации со стороны ВСУ в день визита Гутерриша.
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Новости, Украина, Запорожская АЭС, ООН, Одесса

Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС

16:34 19.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от поставок электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гутерриш заявил 19 августа во время посещения Одессы, сообщают журналисты французского телеканала France 24
"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья — это украинская электроэнергия, и она особенно необходима украинскому народу зимой. И этот принцип нужно полностью соблюдать", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН предложил демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС.
Антониу Гутерриш прибыл в черноморский порт Одессы, чтобы посмотреть, как работает июльское соглашение между ООН, Турцией, Россией и Украиной о снятии блокады поставок украинского зерна. За месяц с Украины вывезли 25 судов, нагруженных 600 тыс. тонн продуктов.
Ранее в МИД России назвали предложение о демилитаризации ЗАЭС неприемлемым, так как в результате атомная электростанция станет более уязвимой. Украинские войска обстреливают ЗАЭС, в Минобороны России предупредили о возможной провокации со стороны ВСУ в день визита Гутерриша.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 13:37
Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемыРоссия не будет отключать энергию Запорожской АЭС на территории Украины, потому что это будет удар по мирному населению, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
 
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