https://ukraina.ru/20220819/1037882765.html

Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС

Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС - 19.08.2022 Украина.ру

Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от ЗАЭС

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал Россию не отключать Украину от поставок электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гутерриш заявил 19 августа во время посещения Одессы, сообщают журналисты французского телеканала France 24

2022-08-19T16:34

2022-08-19T16:34

2022-08-19T16:34

новости

украина

запорожская аэс

оон

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037837711_0:46:1042:633_1920x0_80_0_0_38090a682b82567f27a5c10fefdec171.jpg

Генсек ООН предложил демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС.Антониу Гутерриш прибыл в черноморский порт Одессы, чтобы посмотреть, как работает июльское соглашение между ООН, Турцией, Россией и Украиной о снятии блокады поставок украинского зерна. За месяц с Украины вывезли 25 судов, нагруженных 600 тыс. тонн продуктов.Ранее в МИД России назвали предложение о демилитаризации ЗАЭС неприемлемым, так как в результате атомная электростанция станет более уязвимой. Украинские войска обстреливают ЗАЭС, в Минобороны России предупредили о возможной провокации со стороны ВСУ в день визита Гутерриша.

https://ukraina.ru/20220817/1037764932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запорожская аэс, оон, одесса