Россия отрежет Украину от Черного моря к весне – австрийский военный стратег - 19.08.2022 Украина.ру
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Россия отрежет Украину от Черного моря к весне – австрийский военный стратег
Россия отрежет Украину от Черного моря к весне – австрийский военный стратег - 19.08.2022 Украина.ру
Россия отрежет Украину от Черного моря к весне – австрийский военный стратег
Россия займет Донбасс к ноябрю, ВСУ не смогут контратаковать, к следующей весне Украину отрежут от выхода к Черному морю. Такой сценарий развития российской военной операции считает самым вероятным военный стратег полковник Маркус Райснер из австрийского минобороны, пишет немецкая газета Die Welt в номере от 18 августа
2022-08-19T13:30
2022-08-19T13:30
новости
украина
донбасс
эксперт
война
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Россия достигла западного берега Днепра в самом начале военной операции, что оценивается крупным поражением Киева. Российские войска смогут защитить этот плацдарм, и попытаться выдвинуться в сторону Николаева и Одессы, чтобы достичь стратегической цели: отрезать Украину от Черного моря.Цены на энергоносители в Европе резко вырастут зимой. Следовательно, предполагает Райснер, президенты Франции и США, канцлер Германии призовут Украину к переговорам. У Зеленского нет выбора, его усадят за стол переговоров, и на время перемирия Запад прекратит поставки оружия.Вполне возможным, вторым сценарием Райснер назвал перерыв активных боевых действий на зиму, подготовку к весенней перегруппировке. Переговоры к результатам не приводят, Украина будет готовиться к контрнаступлению.Очень низка вероятность того, что Украина успешно проведет контрнаступление в районе Херсона благодаря поставкам западного оружия, оценивает Райснер в третьем сценарии. И так же маловероятно, что Москва не освободит Донбасс. Обе стороны в таком случае, заключил Райснер, займутся дипломатическим решением зимнего конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, эксперт, война
Новости, Украина, Донбасс, эксперт, война

Россия отрежет Украину от Черного моря к весне – австрийский военный стратег

13:30 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБортинженер военного самолета Ту-134А протирает лобовое стекло
Бортинженер военного самолета Ту-134А протирает лобовое стекло - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Россия займет Донбасс к ноябрю, ВСУ не смогут контратаковать, к следующей весне Украину отрежут от выхода к Черному морю. Такой сценарий развития российской военной операции считает самым вероятным военный стратег полковник Маркус Райснер из австрийского минобороны, пишет немецкая газета Die Welt в номере от 18 августа
Россия достигла западного берега Днепра в самом начале военной операции, что оценивается крупным поражением Киева. Российские войска смогут защитить этот плацдарм, и попытаться выдвинуться в сторону Николаева и Одессы, чтобы достичь стратегической цели: отрезать Украину от Черного моря.
Цены на энергоносители в Европе резко вырастут зимой. Следовательно, предполагает Райснер, президенты Франции и США, канцлер Германии призовут Украину к переговорам. У Зеленского нет выбора, его усадят за стол переговоров, и на время перемирия Запад прекратит поставки оружия.
Вполне возможным, вторым сценарием Райснер назвал перерыв активных боевых действий на зиму, подготовку к весенней перегруппировке. Переговоры к результатам не приводят, Украина будет готовиться к контрнаступлению.
Очень низка вероятность того, что Украина успешно проведет контрнаступление в районе Херсона благодаря поставкам западного оружия, оценивает Райснер в третьем сценарии. И так же маловероятно, что Москва не освободит Донбасс. Обе стороны в таком случае, заключил Райснер, займутся дипломатическим решением зимнего конфликта.
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
05:00
Военный эксперт назвал три шага для победы России над УкраинойРоссия должна сделать три шага, чтобы завершить военную операцию на Украине полной победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
 
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