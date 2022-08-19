Задержаны жители Подмосковья, которые деньгами помогали ВСУ
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В Московской области задержаны трое человек за помощь украинскому фонду - ФСБ
Задержаны жители Подмосковья, которые деньгами помогали ВСУ
В Московской области задержаны трое человек за помощь украинскому фонду - ФСБ
В пресс-службе УФСБ по Москве и Подмосковью 19 августа сообщили, что трое жителей Московской области переводили деньги в фонд, который помогает ВСУ закупать беспилотники
2022-08-19T13:01
2022-08-19T13:01
новости
московская область
жители
фсб
задержание
украина
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По данным силовиков, в период специальной военной операции на Украине и по защите жителей ЛНР и ДНР трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского благотворительного фонда "Вернись живым".Этот фонд с 2014 года оказывает помощь ВСУ в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.Учитывая, что действия этих граждан создают условия для совершения преступления против России, им объявлено официальное предостережение, добавили в ведомстве.
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новости, московская область, жители, фсб, задержание, украина
Новости, Московская область, жители, ФСБ, задержание, Украина

В Московской области задержаны трое человек за помощь украинскому фонду - ФСБ

13:01 19.08.2022
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Николая Мирошкина
Заседание суда по делу Николая Мирошкина - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Вадим Жернов
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В пресс-службе УФСБ по Москве и Подмосковью 19 августа сообщили, что трое жителей Московской области переводили деньги в фонд, который помогает ВСУ закупать беспилотники

УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане РФ, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена".

По данным силовиков, в период специальной военной операции на Украине и по защите жителей ЛНР и ДНР трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского благотворительного фонда "Вернись живым".
Этот фонд с 2014 года оказывает помощь ВСУ в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.
Учитывая, что действия этих граждан создают условия для совершения преступления против России, им объявлено официальное предостережение, добавили в ведомстве.
ФСБ РФ задержало агента СБУ
10:12
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУВ Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ
 
НовостиМосковская областьжителиФСБзадержаниеУкраина
 
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