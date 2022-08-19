https://ukraina.ru/20220819/1037865887.html

В Московской области задержаны трое человек за помощь украинскому фонду - ФСБ

Задержаны жители Подмосковья, которые деньгами помогали ВСУ

В Московской области задержаны трое человек за помощь украинскому фонду - ФСБ

В пресс-службе УФСБ по Москве и Подмосковью 19 августа сообщили, что трое жителей Московской области переводили деньги в фонд, который помогает ВСУ закупать беспилотники

2022-08-19T13:01

2022-08-19T13:01

2022-08-19T13:01

новости

московская область

жители

фсб

задержание

украина

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По данным силовиков, в период специальной военной операции на Украине и по защите жителей ЛНР и ДНР трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского благотворительного фонда "Вернись живым".Этот фонд с 2014 года оказывает помощь ВСУ в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.Учитывая, что действия этих граждан создают условия для совершения преступления против России, им объявлено официальное предостережение, добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20220819/1037853392.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, московская область, жители, фсб, задержание, украина