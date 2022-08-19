Немцы потребовали от Шольца снять санкции с России
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"Хотите пожертвовать своей страной?": немцы потребовали от Шольца снять санкции с РФ
Немцы потребовали от Шольца снять санкции с России
"Хотите пожертвовать своей страной?": немцы потребовали от Шольца снять санкции с РФ
Немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Об этом сообщила газета Die Welt 19 августа
2022-08-19T12:39
2022-08-19T12:39
новости
германия
олаф шольц
санкции
кризис
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В своем требовании они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.Они раскритиковали также образ Украины, которую в западных СМИ представляют безупречной демократической страной, хотя, согласно отчетам международных организаций, страна находится на 122-м месте в мире по уровню коррупции.Промышленники поинтересовались, собирается ли Шольц подвергать Германию риску из-за подобного союзника.Падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательной способности, а следовательно — к разорению мастеров, говорится в письме.Читатели газеты поддержали промышленников, заявив, что немецким властям необходимо позаботиться о своем народе, а не подставлять его под удар.Ранее в интервью Украина.ру писатель Николай Стариков объяснил, что санкции против России исчерпали себя.
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новости, германия, олаф шольц, санкции, кризис
Новости, Германия, Олаф Шольц, Санкции, кризис

"Хотите пожертвовать своей страной?": немцы потребовали от Шольца снять санкции с РФ

12:39 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. Об этом сообщила газета Die Welt 19 августа
В своем требовании они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.

"Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?" — говорится в обращении.

Они раскритиковали также образ Украины, которую в западных СМИ представляют безупречной демократической страной, хотя, согласно отчетам международных организаций, страна находится на 122-м месте в мире по уровню коррупции.
Промышленники поинтересовались, собирается ли Шольц подвергать Германию риску из-за подобного союзника.
Падение уровня жизни даже для среднего класса приведет к резкому снижению покупательной способности, а следовательно — к разорению мастеров, говорится в письме.
Читатели газеты поддержали промышленников, заявив, что немецким властям необходимо позаботиться о своем народе, а не подставлять его под удар.
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

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Ранее в интервью Украина.ру писатель Николай Стариков объяснил, что санкции против России исчерпали себя.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцСанкциикризис
 
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