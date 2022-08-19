"Хотите пожертвовать своей страной?": немцы потребовали от Шольца снять санкции с РФ

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.