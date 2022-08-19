В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне" - 19.08.2022 Украина.ру
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В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне" - 19.08.2022 Украина.ру
В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
Немецкая полиция задержала шестерых активистов немецко-украинской "арт-группы" Ostov collective за попытку сорвать показ фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" в Лейпциге. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel
2022-08-19T11:41
2022-08-19T11:41
новости
германия
фильмы
показы
активисты
украина
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GlobaLE Leipzig с 27 июля по 1 ноября проводит показы политических фильмов под открытым небом в Лейпциге. 18 августа организаторы включили "Украину в огне" о подоплёке протестов в Киеве в 2013-2014 годах. На мероприятие пришли шесть человек с барабанами. Они пытались перекричать ведущего, вырывали микрофон.Активистов - Эльзу Губанову, Анну Перепечай и ее друга Леона - задержали, сфотографировали в анфас и профиль у полицейской машины. По словам активистов, организатор показа Майк Наглер оттолкнул Перепечай, и назвал ее "нацистом и фашистом".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, фильмы, показы, активисты, украина
Новости, Германия, Фильмы, показы, активисты, Украина

В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"

11:41 19.08.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Украинских активистов задержали в Лейпциге за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
Украинских активистов задержали в Лейпциге за попытку сорвать показ фильма Украина в огне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Немецкая полиция задержала шестерых активистов немецко-украинской "арт-группы" Ostov collective за попытку сорвать показ фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" в Лейпциге. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel
GlobaLE Leipzig с 27 июля по 1 ноября проводит показы политических фильмов под открытым небом в Лейпциге. 18 августа организаторы включили "Украину в огне" о подоплёке протестов в Киеве в 2013-2014 годах. На мероприятие пришли шесть человек с барабанами. Они пытались перекричать ведущего, вырывали микрофон.
"В отношении лиц, входящих в группу активистов, ведется расследование по факту покушения на нанесение телесных повреждений", - приводит Spiegel комментарий представителя полиции.
Активистов - Эльзу Губанову, Анну Перепечай и ее друга Леона - задержали, сфотографировали в анфас и профиль у полицейской машины. По словам активистов, организатор показа Майк Наглер оттолкнул Перепечай, и назвал ее "нацистом и фашистом".
- РИА Новости, 1920, 22.11.2016
22 ноября 2016, 18:59
«Украина в огне»: сеанс киноправдыРезонансный фильм, снятый при участии Оливера Стоуна, позволит Западу иначе взглянуть на Украину
 
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