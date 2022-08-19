https://ukraina.ru/20220819/1037861763.html

В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"

В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне" - 19.08.2022 Украина.ру

В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"

Немецкая полиция задержала шестерых активистов немецко-украинской "арт-группы" Ostov collective за попытку сорвать показ фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" в Лейпциге. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel

2022-08-19T11:41

2022-08-19T11:41

2022-08-19T11:41

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GlobaLE Leipzig с 27 июля по 1 ноября проводит показы политических фильмов под открытым небом в Лейпциге. 18 августа организаторы включили "Украину в огне" о подоплёке протестов в Киеве в 2013-2014 годах. На мероприятие пришли шесть человек с барабанами. Они пытались перекричать ведущего, вырывали микрофон.Активистов - Эльзу Губанову, Анну Перепечай и ее друга Леона - задержали, сфотографировали в анфас и профиль у полицейской машины. По словам активистов, организатор показа Майк Наглер оттолкнул Перепечай, и назвал ее "нацистом и фашистом".

https://ukraina.ru/20161122/1017868185.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, фильмы, показы, активисты, украина