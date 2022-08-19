https://ukraina.ru/20220819/1037861171.html

Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах

Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах - 19.08.2022 Украина.ру

Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах

Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Кабарда" приехал из Иордании воевать за ДНР и Россию. Почему он принял такое решение? Как попал именно сюда? Смотрите в Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T11:34

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2022-08-19T11:34

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Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Кабарда" приехал из Иордании воевать за ДНР и Россию. Почему он принял такое решение? Как попал именно сюда? Смотрите в материале нашего корреспондента Филиппа Прокудина.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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