Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады - 19.08.2022 Украина.ру
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Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады - 19.08.2022 Украина.ру
Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
Бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины обвинили в попытке установить прослушивающие "жучки" в кулуарах украинского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-19T10:50
2022-08-19T10:50
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Подозреваемый якобы должен был собрать информацию о визитах иностранных делегаций, изучить возможность установки оборудования для записи разговоров, но уволился до начала специальной военной операции. Затем он попытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но после спецпроверки его задержали сотрудники СБУ.По статье "Госизмена" возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или дело прекратят - если силовики решат, что он добровольно все рассказал и ничего не сделал.
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новости, сбу, рада, прослушка, украина
Новости, СБУ, Рада, прослушка, Украина

Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

10:50 19.08.2022
 
© rada.gov.uaВерховная рада коронавирус заседание
Верховная рада коронавирус заседание
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Бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины обвинили в попытке установить прослушивающие "жучки" в кулуарах украинского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
Подозреваемый якобы должен был собрать информацию о визитах иностранных делегаций, изучить возможность установки оборудования для записи разговоров, но уволился до начала специальной военной операции. Затем он попытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но после спецпроверки его задержали сотрудники СБУ.

"К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки в Крым", - утверждают в СБУ.

По статье "Госизмена" возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или дело прекратят - если силовики решат, что он добровольно все рассказал и ничего не сделал.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:22
Фрейд бы плакал. Верховная Рада уволила обмудсмена за фейки о сексуальном насилииВерховная Рада Украины большинством голосов уволила уполномоченную по правам человека Верховной Рады Людмилу Денисову. За решение проголосовали 234 депутата — в основном, представители президентской фракции «Слуга народа», которые инициировали скоропалительную отставку
 
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