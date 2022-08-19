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Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады - 19.08.2022 Украина.ру

Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

Бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины обвинили в попытке установить прослушивающие "жучки" в кулуарах украинского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

2022-08-19T10:50

2022-08-19T10:50

2022-08-19T10:50

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Подозреваемый якобы должен был собрать информацию о визитах иностранных делегаций, изучить возможность установки оборудования для записи разговоров, но уволился до начала специальной военной операции. Затем он попытался устроиться на стратегически важный объект в Житомирской области, но после спецпроверки его задержали сотрудники СБУ.По статье "Госизмена" возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или дело прекратят - если силовики решат, что он добровольно все рассказал и ничего не сделал.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, рада, прослушка, украина