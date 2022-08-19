ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037853392.html
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ - 19.08.2022 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ
В Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ
2022-08-19T10:12
2022-08-19T11:12
шпионаж
сбу
задержание
новости
фсб
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037859384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_897b031582f7453dcc3b334e21ea6cdd.jpg
"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - говорится в материале.Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.В отношении него завели дело о госизмене.
https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037859384_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_0126c4f1928aa399c11a286ee59074d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
шпионаж, сбу, задержание, новости, фсб, украина, россия
шпионаж, СБУ, задержание, Новости, ФСБ, Украина, Россия

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ

10:12 19.08.2022 (обновлено: 11:12 19.08.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержало агента СБУ
ФСБ РФ задержало агента СБУ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ
"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - говорится в материале.

Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

В отношении него завели дело о госизмене.
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 08:23
"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
 
шпионажСБУзадержаниеНовостиФСБУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
11:44"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
11:41В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
11:37Годовщина ГКЧП: как это было
11:34Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
11:34Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах
11:03Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
11:01Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории
10:58Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
10:53Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
10:50Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
10:47Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
10:30Удары по Крыму: средства и цели
10:30Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
10:27"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
10:22В Аргентине прошла акция против русофобии
10:15Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"?
Лента новостейМолния