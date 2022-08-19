https://ukraina.ru/20220819/1037853392.html

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ - 19.08.2022 Украина.ру

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ

В Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ

2022-08-19T10:12

2022-08-19T10:12

2022-08-19T11:12

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"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - говорится в материале.Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.В отношении него завели дело о госизмене.

https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

шпионаж, сбу, задержание, новости, фсб, украина, россия