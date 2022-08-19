https://ukraina.ru/20220819/1037853392.html
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ - 19.08.2022 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ
В Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ
2022-08-19T10:12
2022-08-19T10:12
2022-08-19T11:12
шпионаж
сбу
задержание
новости
фсб
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037859384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_897b031582f7453dcc3b334e21ea6cdd.jpg
"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - говорится в материале.Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.В отношении него завели дело о госизмене.
https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037859384_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_0126c4f1928aa399c11a286ee59074d1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шпионаж, сбу, задержание, новости, фсб, украина, россия
шпионаж, СБУ, задержание, Новости, ФСБ, Украина, Россия
ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу СБУ
10:12 19.08.2022 (обновлено: 11:12 19.08.2022)
В Краснодаре поймали с поличным агента Службы безопасности Украины (СБУ), который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает 19 августа центр общественных связей ФСБ
"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - говорится в материале.
Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.
В отношении него завели дело о госизмене.