https://ukraina.ru/20220819/1037851120.html

"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины

"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру

"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины

Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове не принесли ожидаемого результата. Со стороны Киева продолжается ядерный шантаж, связанный с Запорожской АЭС, заявил 18 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

2022-08-19T09:50

2022-08-19T09:50

2022-08-19T10:01

запорожская аэс

слуцкий

новости

украина

турция

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"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье", - сказал политик.Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения обстановки вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.Ранее президент Турции выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской АЭС. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем и не хочет, чтобы мир пережил "новый Чернобыль".

https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html

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запорожская аэс, слуцкий, новости, украина, турция