"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
09:50 19.08.2022 (обновлено: 10:01 19.08.2022)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове не принесли ожидаемого результата. Со стороны Киева продолжается ядерный шантаж, связанный с Запорожской АЭС, заявил 18 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье", - сказал политик.
Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.
"Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты", - резюмировал он.
Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения обстановки вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
Ранее президент Турции выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской АЭС. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем и не хочет, чтобы мир пережил "новый Чернобыль".
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