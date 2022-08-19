"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037851120.html
"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру
"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове не принесли ожидаемого результата. Со стороны Киева продолжается ядерный шантаж, связанный с Запорожской АЭС, заявил 18 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2022-08-19T09:50
2022-08-19T10:01
запорожская аэс
слуцкий
новости
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_3f07ad991f200f96e98f62f9b81b3078.jpg
"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье", - сказал политик.Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения обстановки вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.Ранее президент Турции выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской АЭС. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем и не хочет, чтобы мир пережил "новый Чернобыль".
https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_028cfd5961ecc961216e3dda5f394980.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, слуцкий, новости, украина, турция
Запорожская АЭС, Слуцкий, Новости, Украина, Турция

"Обстановка накаляется": Слуцкий заявил о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины

09:50 19.08.2022 (обновлено: 10:01 19.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове не принесли ожидаемого результата. Со стороны Киева продолжается ядерный шантаж, связанный с Запорожской АЭС, заявил 18 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения "ядерного шантажа" с украинской стороны. Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье", - сказал политик.
Он также поддержал идею провести внеочередной совет Думы, чтобы обсудить ситуацию на Украине и, в частности, на ЗАЭС.

"Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты", - резюмировал он.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения обстановки вокруг Запорожской АЭС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
Ранее президент Турции выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской АЭС. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем и не хочет, чтобы мир пережил "новый Чернобыль".
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
07:30
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - ЦаревУкраина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
 
Запорожская АЭССлуцкийНовостиУкраинаТурция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
11:44"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
11:41В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
11:37Годовщина ГКЧП: как это было
11:34Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
11:34Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах
11:03Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
11:01Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории
10:58Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
10:53Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
10:50Украинца обвинили в попытке установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады
10:47Рецидивиста из Благовещенска будут судить за дискредитацию ВС РФ
10:30Удары по Крыму: средства и цели
10:30Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
10:27"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНР
10:22В Аргентине прошла акция против русофобии
10:15Будет ли в Сербии военная база России? или "Путин блефует"?
Лента новостейМолния