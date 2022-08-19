https://ukraina.ru/20220819/1037850784.html

Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ

Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ - 19.08.2022 Украина.ру

Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ

Соединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным

2022-08-19T09:38

2022-08-19T09:38

2022-08-19T09:38

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В статье также цитируются слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью "Голосу Америки"* сказал, что у Киева нет "никаких ограничений касательно деоккупации" потерянных территорий.Автор материала приходит к выводу, что в течении ближайших двух или трех месяцев, "мир должен быть готов" к взрывам в Крыму.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя эту информацию, заявил, что "любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".*СМИ признано иностранным агентом на территории РФ

https://ukraina.ru/20220819/1037801998.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, белый дом, оружие, резников