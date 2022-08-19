https://ukraina.ru/20220819/1037850784.html
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ - 19.08.2022 Украина.ру
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ
Соединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным
2022-08-19T09:38
2022-08-19T09:38
2022-08-19T09:38
новости
крым
белый дом
оружие
резников
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В статье также цитируются слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью "Голосу Америки"* сказал, что у Киева нет "никаких ограничений касательно деоккупации" потерянных территорий.Автор материала приходит к выводу, что в течении ближайших двух или трех месяцев, "мир должен быть готов" к взрывам в Крыму.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя эту информацию, заявил, что "любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".*СМИ признано иностранным агентом на территории РФ
https://ukraina.ru/20220819/1037801998.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, белый дом, оружие, резников
Новости, Крым, Белый дом, оружие, Резников
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ
Соединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным
Мы (США - ред.) не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили, - это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина.
В статье также цитируются слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью "Голосу Америки"* сказал, что у Киева нет "никаких ограничений касательно деоккупации" потерянных территорий.
Автор материала приходит к выводу, что в течении ближайших двух или трех месяцев, "мир должен быть готов" к взрывам в Крыму.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя эту информацию, заявил, что "любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".
*СМИ признано иностранным агентом на территории РФ