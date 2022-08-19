Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ - 19.08.2022 Украина.ру
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Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ - 19.08.2022 Украина.ру
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ
Соединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным
2022-08-19T09:38
2022-08-19T09:38
новости
крым
белый дом
оружие
резников
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В статье также цитируются слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью "Голосу Америки"* сказал, что у Киева нет "никаких ограничений касательно деоккупации" потерянных территорий.Автор материала приходит к выводу, что в течении ближайших двух или трех месяцев, "мир должен быть готов" к взрывам в Крыму.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя эту информацию, заявил, что "любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".*СМИ признано иностранным агентом на территории РФ
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новости, крым, белый дом, оружие, резников
Новости, Крым, Белый дом, оружие, Резников

Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИ

09:38 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Соединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным

Мы (США - ред.) не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили, - это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина.

В статье также цитируются слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью "Голосу Америки"* сказал, что у Киева нет "никаких ограничений касательно деоккупации" потерянных территорий.
Автор материала приходит к выводу, что в течении ближайших двух или трех месяцев, "мир должен быть готов" к взрывам в Крыму.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя эту информацию, заявил, что "любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".
*СМИ признано иностранным агентом на территории РФ
Крым
08:30
Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов УкраиныСейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории Украины, чтобы там была налажена нормальная жизнь, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
 
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