https://ukraina.ru/20220819/1037846655.html

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов - 19.08.2022 Украина.ру

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов

Система защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает 19 августа РИА Новости

2022-08-19T07:37

2022-08-19T07:37

2022-08-19T07:37

новости

запорожская аэс

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Он не стал раскрывать детали.Как уточнили власти, решение было принято из-за угрозы новых обстрелов.В ночь на пятницу украинские военные открыли массированный огонь из артиллерии по городу Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже Рогов рассказал, что в результате ночного обстрела электростанция не пострадала, утечки радиации нет.Украинская армия систематически обстреливает ЗАЭС с 18 июля. Министерство обороны России зафиксировало 12 обстрелов объекта за месяц.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия армии Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс