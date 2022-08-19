Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Система защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает 19 августа РИА Новости
Он не стал раскрывать детали.
"Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима украинского президента Владимира Зеленского можно ожидать чего угодно", — подчеркнул Рогов.
Как уточнили власти, решение было принято из-за угрозы новых обстрелов.
В ночь на пятницу украинские военные открыли массированный огонь из артиллерии по городу Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже Рогов рассказал, что в результате ночного обстрела электростанция не пострадала, утечки радиации нет.
Украинская армия систематически обстреливает ЗАЭС с 18 июля. Министерство обороны России зафиксировало 12 обстрелов объекта за месяц.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия армии Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии.
Вчера, 20:18СпецоперацияАкопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭСВашингтон, Лондон и Киев выступают против визита делегации МАГАТЭ на контролируемую Россией Запорожскую АЭС, поэтому международная организация вряд ли решится на такую поездку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов