Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков - 19.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков - 19.08.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, был задержан за использование поддельных документов при попытке поступления в формируемый в Крыму добровольческий батальон. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и и бывший предсовмина ДНР Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T06:30
2022-08-19T06:30
спецоперация
новости
александр бородай
игорь стрелков
днр
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По словам Бородая, попытку вступить в добровольческий батальон Стрелков совершил вместе со своим единомышленником Евгением Скрипником.Российский политик заявил, что, если экс-министр ДНР действительно хотел принять участие в боевых действиях на Украине, то использование поддельного документа вызывает удивление, поскольку он является известной личностью.Кроме того, Бородай считает, что Стрелков смог бы поступить в отряд по своим настоящим документам.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, александр бородай, игорь стрелков, днр
Спецоперация, Новости, Александр Бородай, Игорь Стрелков, ДНР

Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков

06:30 19.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке
Пресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, был задержан за использование поддельных документов при попытке поступления в формируемый в Крыму добровольческий батальон. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и и бывший предсовмина ДНР Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
По словам Бородая, попытку вступить в добровольческий батальон Стрелков совершил вместе со своим единомышленником Евгением Скрипником.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 10:14Спецоперация
Задержание Стрелкова, рассказ пленного из "Кракена". Главное на Украине на утро 14 августа
Российский политик заявил, что, если экс-министр ДНР действительно хотел принять участие в боевых действиях на Украине, то использование поддельного документа вызывает удивление, поскольку он является известной личностью.
Кроме того, Бородай считает, что Стрелков смог бы поступить в отряд по своим настоящим документам.

Дело в том, что приём добровольцев в подразделения "Барсов", которые подчиняются Министерству обороны РФ — это достаточно формализованная процедура. Я плохо себе представляю, по каким критериям ему бы могли отказать в приеме в "Барсы", если бы он пришел со своими настоящими документами. … Никто бы не отказал, не имел бы права это сделать

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиАлександр БородайИгорь СтрелковДНР
 
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