https://ukraina.ru/20220819/1037811600.html
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков - 19.08.2022 Украина.ру
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, был задержан за использование поддельных документов при попытке поступления в формируемый в Крыму добровольческий батальон. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и и бывший предсовмина ДНР Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T06:30
2022-08-19T06:30
2022-08-19T06:30
спецоперация
новости
александр бородай
игорь стрелков
днр
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По словам Бородая, попытку вступить в добровольческий батальон Стрелков совершил вместе со своим единомышленником Евгением Скрипником.Российский политик заявил, что, если экс-министр ДНР действительно хотел принять участие в боевых действиях на Украине, то использование поддельного документа вызывает удивление, поскольку он является известной личностью.Кроме того, Бородай считает, что Стрелков смог бы поступить в отряд по своим настоящим документам.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр бородай, игорь стрелков, днр
Спецоперация, Новости, Александр Бородай, Игорь Стрелков, ДНР
Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, был задержан за использование поддельных документов при попытке поступления в формируемый в Крыму добровольческий батальон. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и и бывший предсовмина ДНР Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
По словам Бородая, попытку вступить в добровольческий батальон Стрелков совершил вместе со своим единомышленником Евгением Скрипником.
Российский политик заявил, что, если экс-министр ДНР действительно хотел принять участие в боевых действиях на Украине, то использование поддельного документа вызывает удивление, поскольку он является известной личностью.
Кроме того, Бородай считает, что Стрелков смог бы поступить в отряд по своим настоящим документам.
Дело в том, что приём добровольцев в подразделения "Барсов", которые подчиняются Министерству обороны РФ — это достаточно формализованная процедура. Я плохо себе представляю, по каким критериям ему бы могли отказать в приеме в "Барсы", если бы он пришел со своими настоящими документами. … Никто бы не отказал, не имел бы права это сделать
Полностью интервью можно прочитать здесь
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