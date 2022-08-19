https://ukraina.ru/20220819/1037811600.html

Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков

Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков - 19.08.2022 Украина.ру

Бородай рассказал, за что в Крыму был задержан Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, был задержан за использование поддельных документов при попытке поступления в формируемый в Крыму добровольческий батальон. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и и бывший предсовмина ДНР Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T06:30

2022-08-19T06:30

2022-08-19T06:30

спецоперация

новости

александр бородай

игорь стрелков

днр

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По словам Бородая, попытку вступить в добровольческий батальон Стрелков совершил вместе со своим единомышленником Евгением Скрипником.Российский политик заявил, что, если экс-министр ДНР действительно хотел принять участие в боевых действиях на Украине, то использование поддельного документа вызывает удивление, поскольку он является известной личностью.Кроме того, Бородай считает, что Стрелков смог бы поступить в отряд по своим настоящим документам.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр бородай, игорь стрелков, днр