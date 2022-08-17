https://ukraina.ru/20220817/1037733843.html

Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах

Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах - 17.08.2022 Украина.ру

Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T12:45

2022-08-17T12:45

2022-08-17T12:46

интервью

бородай

гиркин

игорь стрелков

крым

херсон

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Депутат Государственной Думы Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру рассказал, как в 2012 году предлагал своему тогдашнему другу Игорю Гиркину пройти анонимное лечение у хорошего психиатра, так как будущий командир обороны Славянска имел серьезные проблемы с психикой, которые усугубила война в Донбассе.Вечером 13 августа стало известно о задержании на границе Крыма и Херсонской области экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Игорь Стрелков. Позже эту информацию подтвердил его соратник, волонтёр Александр Жучковский.Одновременно ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии паспорта, по котором Стрелков якобы пытался попасть в Херсонскую область. Документ выдан на имя Рунова Сергея Викторовича.Позднее в Telegram-канале Стрелкова появилась запись, в которой он отказывался от комментариев некоторых высказываний, в частности — бывшего командира ополчения Игоря Безлера, известного под позывным "Бес"."В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", — отметил Стрелков.- Александр, расскажи, что случилось в Крыму с твоим бывшим другом Игорем Гиркиным-Стрелковым, который, как сообщают российские СМИ, пытался попасть на херсонский фронт. Ты как лидер "Союза добровольцев Донбасса", один из отрядов которого находится на херсонском фронте, был сам недавно в Херсоне. Почему именно туда хотел попасть товарищ? Не к вам ли?- Я не знаю, куда товарищ хотел попасть. Не к нам точно. Да действительно на херсонском участке на сегодняшний день воюют два подразделения "Союза добровольцев Донбасса" - отряд и батальон.Отряды и батальоны "Союза добровольцев Донбасса" на сегодняшний день воюют еще и на изюмском участке фронта - Харьковской области, и в Запорожской области. В общем, воюют на территории трех областей.Члены "Союза добровольцев Донбасса", естественно, воюют как в федеральных силовых структурах, так и в силовых структурах корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР.Некто Игорь Всеволодович Гиркин, также известный как Игорь Иванович Стрелков, а также его сотоварищ Евгений Скрипник (позывной "Прапор") прибыли в Республику Крым. Конкретно в расположение одной из бригад, на базе которой формируется подразделение. Точнее указывать не буду. Они захотели записаться в формируемый там добровольческий батальон. Насколько я понимаю, это батальон боевого армейского резерва (сокращенно "Барс").Не в наш батальон "Союза добровольцев Донбасса", а в другой батальон, который также проходит как "Барс". Соответственно, они вдвоем попытались туда записаться. При этом Игорь Гиркин предъявил паспорт на имя С. Рунова (Сергея Викторовича Рунова – прим.).Кстати, у меня сразу возникает вопрос: кто же так поиздевался, что ему сделал такой "прекрасный" паспорт? Интересно, а Прапор заходил вероятно тоже с паспортом на имя, например, Евгения Панько. С. Рунов и Е. Панько – это отличная пара просто! Извините, не удержался от примитивного военного юмора.Вот эти два персонажа и попытались записаться в батальон. Естественно, С.Рунов был быстро опознан как Игорь Гиркин. После того, те, кто его опознал, позвонили в органы Федеральной Службы Безопасности. Представители пресловутых органов безопасности с гневом отвергли свою заинтересованность в судьбе их бывшего сослуживца..Это стало мне известно от одного из наших добровольцев, ныне занимающего серьезную должность в МВД Республика Крым. Сказали буквально: "на хрен он нам сдался!"После чего господином Гиркиным занялось Министерство внутренних дел Крыма, которое его задержало и отправило за решетку в Железнодорожное отделение полиции города Симферополя, где он провел ночь.- Пишут, что ему было предъявлено обвинение. Какое именно?- Насколько я понимаю, ему было предъявлено обвинение по статье "Подделка документов". Статья не тяжелая, за исключением одной части, где предусматривается извлечение существенной прибыли путем использования этих самых поддельных документов.Поэтому утром или в первой половине дня на следующие сутки он был отпущен на свободу. Заведено ли уголовное дело, я не знаю. Возможно, заведено. Будущее покажет. Вот вся канва события.Вся это фантасмагорическая история породила море слухов и скандалов в интернете. Я, честно говоря, не особенно был настроен это все комментировать, просто посмеялся вместе со своими товарищами.Конечно, добровольческий круг общения эта новость быстро облетела. Масса ядовитых комментариев, в частности от Игоря Безлера (командир обороны Горловки в 2014 году; отказался сдавать город ВСУ, хотя получил письменный приказ об этом от министра обороны ДНР Игоря Стрелкова; скан приказа опубликован в интернете; его наличие Стрелков подтверждает – прим.). Все наши добровольцы просто поржали, простите за это жаргонное выражение.- Зная в общих чертах обстоятельства этого дела, возникает вопрос: была ли это реальная попытка пойти на фронт, или чистая демонстрация такого намерения?- Я определенно высказаться на эту тему не могу. В таких ситуациях ты в голову человеку не залезешь.Да, действительно есть два варианта. Первый – это была искренняя попытка попасть на войну, осуществленная негодными средствами. Если это была искренняя попытка, то она показывает, что мозгов в голове "легендарного командарма" – это ироничное прозвище за ним закрепилось еще в начале 2014 года – осталось очень мало.Было бессмысленно надеяться с поддельными документами, будучи столь известным человеком, пройти службы безопасности по приему в любой из отрядов. Если бы это была честная попытка, то куда проще было зайти со своими реальными, настоящими документами, под реальной, настоящей фамилией. Дело в том, что прием добровольцев в подразделения "Барсов", которые подчиняются Министерству обороны РФ, – это достаточно формализованная процедура.Я плохо себе представляю, по каким критериям ему бы могли отказать в приеме в "Барсы", если бы он пришел со своими настоящими документами. Думаю, что скорее всего, он бы зашел в любой из батальонов "Барса". Никто бы не отказал, не имел бы права это сделать, кроме батальонов СДД.Возраст и состояние здоровья, думаю, позволяют товарищу Гиркину воевать. У нас в "Барсах" зачастую воюют люди куда менее здоровые и куда более возрастные, чем он.Он, скорее всего, был бы принят в тот же самый "Крымский батальон", который формируется на базе бригады.Поэтому возникает вторая версия, что на самом деле он никуда заходить не хотел, и рассчитывал ровно на то, что в итоге и произошло. То есть, на свое задержание.У Игоря Гиркина есть достаточно широкая читательская аудитория, и есть большая группа поддержки. И этой группе поддержке будет предъявлено обоснование того, почему он в нынешней войне не участвует. Теперь он ей может заявить: его на фронт, куда он рвался, не пустила "коррумпированная власть", проклятая "кремлевская клика" и т.д.У нас традиционно любят несчастных и обиженных. Игорь Всеволодович у нас из себя несчастного и обиженного рисует с 2014 года, делает это старательно и достаточно эффективно.Сейчас как бы получено подтверждение того, что он хотел и старался.Как вы понимаете, это все бред сивой кобылы, но какую-то часть его аудитории подобного рода эвристика того, почему он не на войне, оказывает определенное воздействие.Также, возможно, это всё имеет смысл увязать с появлением в Крыму с неким идеологическим турне некого полковника Квачкова.Итак, в Крыму появляется Гиркин с Прапором и практически одновременно появляется полковник Квачков, который тоже пытается разъезжать по Крыму собирать аудиторию, рассказывать о том, что надо срочно собирать силы, потому что должны появиться Минин и Пожарский, которые спасут Родину, которая в опасности.Со вторым пунктом никто не спорит – Родина действительно в опасности, только Минин и Пожарский из Квачкова и Гиркина такие же, как и балерины.- Предположим, он искренне хотел попасть на фронт. Однако всем известен конфликтный характер Стрелкова, его гипертрофированное самомнение – он ведь претендует на должность не меньше, чем на генеральскую, на командующего армией. И после всего этого он бы удовлетворился положением рядового бойца?- "Барсы" - это все-таки не совсем классическая армейская структура, поэтому продвижение во внутренней иерархии батальона возможно очень стремительное – при наличии определенных навыков и готовности воевать.Боец, который демонстрирует опыт, знания, отвагу и прочие отличные качества, очень легко может стать из рядового командиром взвода, командиром роты, заместителем командира батальона. Как правило, командир батальона выходит с батальоном сразу и не меняется.Но продвижение действительно возможно, тем более батальоны часто оказываются в непростых ситуациях, несут потери двухсотыми, трехсотыми, а, зачастую и пятисотыми, и замены в командном составе осуществляются прямо на месте.Я думаю, конечно, Гиркину очень не хотелось быть ни командиром отделения, ни взводным, ни ротным, ни замкомандира батальона в обычном линейном батальоне "Барсов".Ему хотелось намного большего, что он и артикулировал, насколько мне известно из рассказов моих товарищей, полицейским, которые держали его ночь в "обезьяннике".Он рассказал, что должен стать главнокомандующим – только таким образом возможно спасение России.- Предположим, он начал бы "военную карьеру" на фронте с рядового. Всем известен его неуживчивый характер - он же со всеми почти сразу начинает ссорится. При этом то, как он ссорится с сослуживцами и начальством, Стрелков сразу начинает выкладывать в интернет. Как с таким его характером строилась бы его "военная карьера"?- Думаю, если бы он зашел, то, скорее всего, вылетел бы из батальона еще на этапе слаживания.- Из-за неуживчивого характера?- Ты сам все перечислил. Это же не боец, это вещун. Это человек, который с 2014 года сам себя объявил знаменем. Зачем в обычном батальоне вместо бойца появляется знамя? Тем более такое развевающееся во все стороны.- Ты в прежних интервью, а также твой коллега, экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук в книге своих воспоминаний о войне в Донбассе "Контур безопасности. Генерация ДНР" рассказывали, что на войне весной-летом 2014 года Стрелков чувствовал себя психологически подавлено. Он смог бы сейчас психически выдержать войну?- Что касается его психики, то я давно и много раз об этом говорил в интервью: Игорь Гиркин довольно тяжело болен психически. Я это не предполагаю, я это знаю.Еще в 2012 году я ему предлагал анонимно полечиться у хорошего психиатра, понимая, что болезнь его прогрессирует, и если ее не лечить, то с возрастом подобного рода психические заболевания только усугубляются и развиваются, как и другие болезни.Ситуация в Славянске, конечно, ему окончательно поломала психику. Ну, а что произошло за эти восемь лет, я не знаю, поскольку его жизнью, слава Богу, не занимаюсь. Но не думаю, что он сильно восстановился и готов к участию в реальных боевых действиях. Но это мое предположение, я не хочу дальше это обсуждать.

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https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, бородай, гиркин, игорь стрелков, крым, херсон