"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию - 19.08.2022 Украина.ру
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"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию - 19.08.2022 Украина.ру
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
Украина должна стать дружественным и предсказуемым государством в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
новости
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Ситуацию вокруг Украины нельзя затягивать на годы, заявил Козин. Скоро наступит зима, на освобожденных территориях Украины разрушена значительная часть жилого фонда. Не везде есть отопление и электричество. России нужно действовать энергичнее, заявил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220805/1037334276.html
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Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, СВО

"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию

06:00 19.08.2022
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский Столтенберг
Зеленский Столтенберг
© пресс-служба президента Украины
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Читать в
Украина должна стать дружественным и предсказуемым государством в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО. Потому что даже если оно будет называться "привилегированным партнером НАТО", как бывший генсек Альянса Яп де Хоп Схеффер в 2004 году говорил о Швеции и Финляндии, нам от этого не легче", - сказал Козин.
Ситуацию вокруг Украины нельзя затягивать на годы, заявил Козин. Скоро наступит зима, на освобожденных территориях Украины разрушена значительная часть жилого фонда. Не везде есть отопление и электричество. России нужно действовать энергичнее, заявил Козин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 13:03
Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC
 
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06:00"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
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05:30Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты
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