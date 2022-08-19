https://ukraina.ru/20220819/1037808874.html
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию - 19.08.2022 Украина.ру
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
Украина должна стать дружественным и предсказуемым государством в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
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украина
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Ситуацию вокруг Украины нельзя затягивать на годы, заявил Козин. Скоро наступит зима, на освобожденных территориях Украины разрушена значительная часть жилого фонда. Не везде есть отопление и электричество. России нужно действовать энергичнее, заявил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220805/1037334276.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, СВО
"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию
Украина должна стать дружественным и предсказуемым государством в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО. Потому что даже если оно будет называться "привилегированным партнером НАТО", как бывший генсек Альянса Яп де Хоп Схеффер в 2004 году говорил о Швеции и Финляндии, нам от этого не легче", - сказал Козин.
Ситуацию вокруг Украины нельзя затягивать на годы, заявил Козин. Скоро наступит зима, на освобожденных территориях Украины разрушена значительная часть жилого фонда. Не везде есть отопление и электричество. России нужно действовать энергичнее, заявил Козин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь