https://ukraina.ru/20220819/1037808874.html

"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию

"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию - 19.08.2022 Украина.ру

"Нужно действовать энергичнее": Козин объяснил, почему нельзя затягивать спецоперацию

Украина должна стать дружественным и предсказуемым государством в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:00

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Ситуацию вокруг Украины нельзя затягивать на годы, заявил Козин. Скоро наступит зима, на освобожденных территориях Украины разрушена значительная часть жилого фонда. Не везде есть отопление и электричество. России нужно действовать энергичнее, заявил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220805/1037334276.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, владимир зеленский, сво