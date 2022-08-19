Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты - 19.08.2022 Украина.ру
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Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты
Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты - 19.08.2022 Украина.ру
Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты
Военные конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Юго-восточной Азии и на Тайване, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-19T05:30
2022-08-19T05:30
богдан безпалько
новости
конфликт
мир
ближний восток
центральная азия
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По его мнению, сейчас мир движется если не к одному большому военному конфликту, то к множеству локальных.Он отметил, что причины для военного конфликта могут быть очень разными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html
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богдан безпалько, новости, конфликт, мир, ближний восток, центральная азия
Богдан Безпалько, Новости, конфликт, мир, Ближний Восток, Центральная Азия

Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты

05:30 19.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Военные конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Юго-восточной Азии и на Тайване, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
По его мнению, сейчас мир движется если не к одному большому военному конфликту, то к множеству локальных.
Конфликт может возникнуть на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Юго-восточной Азии тоже, там, где находится Тайвань. Острова Дяоюйдао, или Сенкаку, Парасельские острова — они все являются спорными.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова
Он отметил, что причины для военного конфликта могут быть очень разными.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Богдан БезпалькоНовостиконфликтмирБлижний ВостокЦентральная Азия
 
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