https://ukraina.ru/20220819/1037808005.html

Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты

Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты - 19.08.2022 Украина.ру

Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты

Военные конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Юго-восточной Азии и на Тайване, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-08-19T05:30

2022-08-19T05:30

2022-08-19T05:30

богдан безпалько

новости

конфликт

мир

ближний восток

центральная азия

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По его мнению, сейчас мир движется если не к одному большому военному конфликту, то к множеству локальных.Он отметил, что причины для военного конфликта могут быть очень разными.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

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2022

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богдан безпалько, новости, конфликт, мир, ближний восток, центральная азия