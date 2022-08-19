Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины - 19.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины - 19.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
Сейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории Украины, чтобы там была налажена нормальная жизнь, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
2022-08-19T08:30
2022-08-19T08:30
крым
освобождённые регионы украины
новости
транзит
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Он рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию.По его словам, с освобожденных территорий бывшей Украины поставляется сельскохозяйственная продукция в Крым высокого качества, это сразу же отразилось на ценах в республике – они пошли вниз.Сейчас главное для фермеров – получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовится к следующему сезону, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037074581.html
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крым, освобождённые регионы украины, новости, транзит
Крым, освобождённые регионы Украины, Новости, транзит

Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины

08:30 19.08.2022
 
© GettyimagesКрым
Крым
© Gettyimages
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Сейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории Украины, чтобы там была налажена нормальная жизнь, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
Он рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию.
Сейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории, чтобы там была налажена нормальная жизнь, насколько это возможно в данных условиях, до окончательной победы.
Владимир Джаралла интервью
Владимир Джаралла
политический эксперт из Крыма
По его словам, с освобожденных территорий бывшей Украины поставляется сельскохозяйственная продукция в Крым высокого качества, это сразу же отразилось на ценах в республике – они пошли вниз.
Сейчас главное для фермеров – получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовится к следующему сезону, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Крымосвобождённые регионы УкраиныНовоститранзит
 
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