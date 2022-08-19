https://ukraina.ru/20220819/1037801998.html

Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины

Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины - 19.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины

Сейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории Украины, чтобы там была налажена нормальная жизнь, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру

2022-08-19T08:30

2022-08-19T08:30

2022-08-19T08:30

крым

освобождённые регионы украины

новости

транзит

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Он рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию.По его словам, с освобожденных территорий бывшей Украины поставляется сельскохозяйственная продукция в Крым высокого качества, это сразу же отразилось на ценах в республике – они пошли вниз.Сейчас главное для фермеров – получить прибыль, оборотные средства, которые позволят им подготовится к следующему сезону, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037074581.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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крым, освобождённые регионы украины, новости, транзит