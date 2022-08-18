На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи
Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ
"Мужчина, находясь в городе Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого "главы временной администрации города Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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