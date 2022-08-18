Киев возбудил дело против главы администрации Балаклеи
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На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи
Киев возбудил дело против главы администрации Балаклеи
На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи
Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ
2022-08-18T17:35
2022-08-18T17:35
новости
украина
уголовное дело
мэр
генпрокуратура
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По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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новости, украина, уголовное дело, мэр, генпрокуратура
Новости, Украина, уголовное дело, мэр, генпрокуратура

На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи

17:35 18.08.2022
 
© Фото : пресс-служба ГП УкраиныГПУ генеральная прокуратура украины
ГПУ генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : пресс-служба ГП Украины
Читать в
Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ
"Мужчина, находясь в городе Балаклея Изюмского района, добровольно согласился на занятие должности так называемого "главы временной администрации города Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Ситуация на Чернобыльской АЭС
3 марта, 11:00
Удар по Лысой горе, Балаклея взята, запрет от Генштаба ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 3 мартаРадиотелевизионный центр на Лысой горе в Киеве выведен из строя. От националистических батальонов освобождена Балаклея, что под Харьковом. Генеральный штаб ВСУ призвал украинцев не публиковать информацию об ударах ВС РФ
 
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