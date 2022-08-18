https://ukraina.ru/20220818/1037838198.html

На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи

Киев возбудил дело против главы администрации Балаклеи

На Украине возбудили дело против главы администрации Балаклеи

Офис генпрокурора Украины 18 августа сообщил о возбуждении в Киеве уголовного дела против главы администрации города Балаклея в Харьковской области за сотрудничество с РФ

2022-08-18T17:35

2022-08-18T17:35

2022-08-18T17:35

новости

украина

уголовное дело

мэр

генпрокуратура

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По информации ведомства, в отношении него заведено уголовное дело по статье коллаборационизм. Имя подозреваемого не называется.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, уголовное дело, мэр, генпрокуратура