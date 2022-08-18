Зеленский провел встречу с генсеком ООН во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
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Зеленский провел встречу с генсеком ООН во Львове
Зеленский провел встречу с генсеком ООН во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
Зеленский провел встречу с генсеком ООН во Львове
Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем во Львове, об этом президент Украины сообщил 18 августа в своем Telegram-канале
2022-08-18T17:18
2022-08-18T17:25
запорожская аэс
новости
владимир зеленский
оон
львов
антониу гутерреш
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Основной темой разговора стала координация по вопросам вывоза зерна с Украины. Кроме того, по словам Зеленского, был обсужден ряд других вопросов. Так, президент Украины сообщил, что с Гутерришем были обговорены вопросы "незаконной и принудительной депортации украинцев", а также возможность освобождения из плена украинских военнопленных. Кроме того, предметом обсуждения стала ситуация на Запорожской АЭС. Зеленский заявил о "ядерном шантаже" со стороны России. Также Telegram-канал Украина.ру сообщает, что Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.Украинские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС с начала месяца. Так, 15 августа украинская артиллерия ударила по территории атомной станции 25 раз.
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запорожская аэс, новости, владимир зеленский, оон, львов, антониу гутерреш
Запорожская АЭС, Новости, Владимир Зеленский, ООН, Львов, Антониу Гутерреш

Зеленский провел встречу с генсеком ООН во Львове

17:18 18.08.2022 (обновлено: 17:25 18.08.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем во Львове, об этом президент Украины сообщил 18 августа в своем Telegram-канале
Основной темой разговора стала координация по вопросам вывоза зерна с Украины. Кроме того, по словам Зеленского, был обсужден ряд других вопросов. Так, президент Украины сообщил, что с Гутерришем были обговорены вопросы "незаконной и принудительной депортации украинцев", а также возможность освобождения из плена украинских военнопленных.
Кроме того, предметом обсуждения стала ситуация на Запорожской АЭС. Зеленский заявил о "ядерном шантаже" со стороны России.
ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.
Владимир Зеленский
Президент Украины
Также Telegram-канал Украина.ру сообщает, что Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Украинские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС с начала месяца. Так, 15 августа украинская артиллерия ударила по территории атомной станции 25 раз.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МИД России: предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемыСоздание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, посколько это сделает станцию более уязвимой, заявил 18 августа представитель МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга
 
Запорожская АЭСНовостиВладимир ЗеленскийООНЛьвовАнтониу Гутерреш
 
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