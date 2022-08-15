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ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС

ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС - 15.08.2022 Украина.ру

ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС

Украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС. Об этом 15 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:35

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По словам чиновника, на этот раз украинская армия ударила по атомной станции из ствольной артиллерии. Кроме того, обстрелам подвергся город Энергодар.Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 августа ВСУ обстреляли поселок Ивановка, примыкающий к восточной границе города Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Обстрел произошел около 5 часов утра.

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запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, новости, обстрелы