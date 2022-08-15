ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС - 15.08.2022 Украина.ру
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ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС
ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС - 15.08.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС
Украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС. Об этом 15 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
2022-08-15T19:30
2022-08-15T19:35
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
новости
обстрелы
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По словам чиновника, на этот раз украинская армия ударила по атомной станции из ствольной артиллерии. Кроме того, обстрелам подвергся город Энергодар.Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 августа ВСУ обстреляли поселок Ивановка, примыкающий к восточной границе города Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Обстрел произошел около 5 часов утра.
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запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, новости, обстрелы
Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Новости, обстрелы

ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС

19:30 15.08.2022 (обновлено: 19:35 15.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС. Об этом 15 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, на этот раз украинская армия ударила по атомной станции из ствольной артиллерии. Кроме того, обстрелам подвергся город Энергодар.

За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города - нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии, из орудий 777 (американских гаубиц М-777 - прим. ред.)

Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 августа ВСУ обстреляли поселок Ивановка, примыкающий к восточной границе города Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Обстрел произошел около 5 часов утра.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
19:18
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭСЧлен Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
 
Запорожская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговНовостиобстрелы
 
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