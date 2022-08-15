ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС
19:30 15.08.2022 (обновлено: 19:35 15.08.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу территорию Запорожской АЭС. Об этом 15 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, на этот раз украинская армия ударила по атомной станции из ствольной артиллерии. Кроме того, обстрелам подвергся город Энергодар.
За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города - нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии, из орудий 777 (американских гаубиц М-777 - прим. ред.)
Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 августа ВСУ обстреляли поселок Ивановка, примыкающий к восточной границе города Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Обстрел произошел около 5 часов утра.
19:18Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭСЧлен Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС