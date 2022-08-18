https://ukraina.ru/20220818/1037834297.html

Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотники

Беспилотники будут транслировать ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотники

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев.Live" 18 августа заявил, что в течение дня 19 августа беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, украинские войска готовят масштабную провокацию

2022-08-18T17:02

2022-08-18T17:02

2022-08-18T17:02

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владимир рогов

запорожская аэс

беспилотники

провокация

украина

антониу гутерреш

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Он также заявил, что все возможные "прилеты" будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ukraina.ru/20220818/1037819955.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, запорожская аэс, беспилотники, провокация, украина, антониу гутерреш