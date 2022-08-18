Беспилотники будут транслировать ситуацию на Запорожской АЭС
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Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотники
Беспилотники будут транслировать ситуацию на Запорожской АЭС
Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотники
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев.Live" 18 августа заявил, что в течение дня 19 августа беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, украинские войска готовят масштабную провокацию
2022-08-18T17:02
2022-08-18T17:02
новости
владимир рогов
запорожская аэс
беспилотники
провокация
украина
антониу гутерреш
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Он также заявил, что все возможные "прилеты" будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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новости, владимир рогов, запорожская аэс, беспилотники, провокация, украина, антониу гутерреш
Новости, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, беспилотники, провокация, Украина, Антониу Гутерреш

Ситуацию на Запорожской АЭС весь день будут снимать беспилотники

17:02 18.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев.Live" 18 августа заявил, что в течение дня 19 августа беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС. По данным Минобороны России, украинские войска готовят масштабную провокацию
Он также заявил, что все возможные "прилеты" будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур.
Вероятность того, что завтра будет совершена провокация в отношении атомной станции - она не просто намного выше среднего, а она близка чуть ли ни к 100%. Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Ситуация на Запорожской АЭС

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.

Читать далее
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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