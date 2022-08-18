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МИД России: предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемы

МИД России: предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемы - 18.08.2022 Украина.ру

МИД России: предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемы

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, посколько это сделает станцию более уязвимой, заявил 18 августа представитель МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга

2022-08-18T15:55

2022-08-18T15:55

2022-08-18T15:55

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По мнению Нечаева, основная сложность в том, что российская сторона не может быть уверенной, что соглашения будут соблюдаться. Ранее, 11 августа, к демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС призывали генсек ООН Антониу Гутерриш и госдепартамент США. Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему Запорожская АЭС уязвима перед ударами ВСУ. Согласно заложенным запасам прочности, ракетные удары непосредственно для реактора Запорожской АЭС опасности не несут, отметил Рогов.Но, помимо ударов по системе охлаждения, также наносятся удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, которое появилось там по команде Запада в 2014 году, заявил он.

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мид рф, новости, запорожская аэс, оон, украина