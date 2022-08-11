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США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС

США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС

Руководство США поддерживает идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

2022-08-11T19:40

2022-08-11T19:40

2022-08-11T19:40

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В Госдепе заявили, что "ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно и призвали прекратить боевые действия вблизи станции. Также, по сообщению Reuters, Госдепартамент США "поддерживает призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС".Ранее сегодня, 11 августа, к демилитаризации пространства вокруг атомной электростанции призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html

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оон, сша, госдеп сша, запорожская аэс, новости