США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Руководство США поддерживает идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
В Госдепе заявили, что "ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно и призвали прекратить боевые действия вблизи станции.
Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине.
Также, по сообщению Reuters, Госдепартамент США "поддерживает призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС".
Ранее сегодня, 11 августа, к демилитаризации пространства вокруг атомной электростанции призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Ранее сегодня, 11 августа, к демилитаризации пространства вокруг атомной электростанции призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.