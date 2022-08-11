США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037573554.html
США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
Руководство США поддерживает идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
2022-08-11T19:40
2022-08-11T19:40
оон
сша
госдеп сша
запорожская аэс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg
В Госдепе заявили, что "ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно и призвали прекратить боевые действия вблизи станции. Также, по сообщению Reuters, Госдепартамент США "поддерживает призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС".Ранее сегодня, 11 августа, к демилитаризации пространства вокруг атомной электростанции призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
https://ukraina.ru/20220811/1037550875.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f342e196ec519d7c817f54ea565f547e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оон, сша, госдеп сша, запорожская аэс, новости
ООН, США, Госдеп США, Запорожская АЭС, Новости

США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС

19:40 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Руководство США поддерживает идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
В Госдепе заявили, что "ведение боев близ атомной станции - это опасно и безответственно и призвали прекратить боевые действия вблизи станции.
Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине.
Также, по сообщению Reuters, Госдепартамент США "поддерживает призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС".

Ранее сегодня, 11 августа, к демилитаризации пространства вокруг атомной электростанции призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
15:35
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия вблизи Запорожской АЭСГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности. Об этом он заявил 11 августа в ходе беседы с журналистами
 
ООНСШАГосдеп СШАЗапорожская АЭСНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
18:28Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС
18:11Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
18:07Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
17:45Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
17:38Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
17:30Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
17:26Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
17:24"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
Лента новостейМолния