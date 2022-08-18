https://ukraina.ru/20220818/1037823927.html

Ядерное оружие в действии: Козин о том, что Запад планирует против России. Видео

Ядерное оружие в действии: Козин о том, что Запад планирует против России. Видео - 18.08.2022 Украина.ру

Ядерное оружие в действии: Козин о том, что Запад планирует против России. Видео

В студии Украина.ру член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин рассказал, что стало очевидным в ходе СВО на Украине, почему пора бить по Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T15:28

2022-08-18T15:28

2022-08-18T15:28

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В студии Украина.ру член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин рассказал, что стало очевидным в ходе СВО на Украине, почему пора бить по центрам принятия решений в Киеве, а также предположил, где должна остановиться российская армия на Украине:00:33 – Как окончательно сломать боевой дух ВСУ?02:00 – Что необходимо уничтожить на Украине?07:55 – Об ошибках России в информационной войне;10:05 – Удары по центрам принятия решений в Киеве: куда бить и пора ли?16:42 – Где должны остановиться ВС России на Украине?21:35 – "Они готовятся к применению тактического ядерного оружия против РФ…";28:35 – Почему необходимо сменить власть на Украине как можно скорее;31:50 – Что будет с военно-морским флотом Украины?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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