https://ukraina.ru/20220818/1037822873.html

"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину

"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину - 18.08.2022 Украина.ру

"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину

Жительницу Мелитополя, приехавшую в Запорожье оформить документы, избили украинские военные. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости

2022-08-18T15:14

2022-08-18T15:14

2022-08-18T15:14

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Алена Фомина, проживающая в Мелитополе, рассказала журналистам о насильственных действиях со стороны украинских силовиков. По ее словам, она отправилась из Мелитополя в Запорожье для офомления документов. Ее пустили в город, однако уже на следующий день сотрудники СБУ вызвали Алену на допрос. На этом злоключения Алены не закончились. По ее словам, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье ворвались вооруженные военные. Женщина в настоящий момент находится в Мелитополе. По ее словам, больше она не собирается выезжать на подконтрольные Украине территории.

https://ukraina.ru/20220714/1036329140.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мелитополь, новости, всу, сбу, украина