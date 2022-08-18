https://ukraina.ru/20220818/1037822873.html
"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину
"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину - 18.08.2022 Украина.ру
"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину
Жительницу Мелитополя, приехавшую в Запорожье оформить документы, избили украинские военные. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости
2022-08-18T15:14
2022-08-18T15:14
2022-08-18T15:14
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всу
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Алена Фомина, проживающая в Мелитополе, рассказала журналистам о насильственных действиях со стороны украинских силовиков. По ее словам, она отправилась из Мелитополя в Запорожье для офомления документов. Ее пустили в город, однако уже на следующий день сотрудники СБУ вызвали Алену на допрос. На этом злоключения Алены не закончились. По ее словам, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье ворвались вооруженные военные. Женщина в настоящий момент находится в Мелитополе. По ее словам, больше она не собирается выезжать на подконтрольные Украине территории.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мелитополь, новости, всу, сбу, украина
Мелитополь, Новости, ВСУ, СБУ, Украина
"Сказали, что я коллаборантка": украинские военные в Запорожье избили женщину
Жительницу Мелитополя, приехавшую в Запорожье оформить документы, избили украинские военные. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости
Алена Фомина, проживающая в Мелитополе, рассказала журналистам о насильственных действиях со стороны украинских силовиков. По ее словам, она отправилась из Мелитополя в Запорожье для офомления документов. Ее пустили в город, однако уже на следующий день сотрудники СБУ вызвали Алену на допрос.
Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы.
Алена Фомина
Жительница Мелитополя
На этом злоключения Алены не закончились. По ее словам, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье ворвались вооруженные военные.
Они заставляли говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно… Били по лицу, хватали за волосы… Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги.
Алена Фомина
Жительница Мелитополя
Женщина в настоящий момент находится в Мелитополе. По ее словам, больше она не собирается выезжать на подконтрольные Украине территории.