https://ukraina.ru/20220818/1037820156.html
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
России нужна электроэнергия для обеспечения потребностей Крыма, а также южных освобожденных территорий Украины. Без Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольном России юге погаснет свет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
2022-08-18T15:46
2022-08-18T15:46
2022-08-18T15:46
новости
царев
запорожская аэс
всу
обстрелы
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Кроме этого, если ЗАЭС перестанет работать, тогда Украина не сможет продавать Западу электроэнергию. На ЗАЭС, подчеркнул Царев, вырабатывают 20-30% электроэнергии Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, царев, запорожская аэс, всу, обстрелы
Новости, Царев, Запорожская АЭС, ВСУ, обстрелы
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
России нужна электроэнергия для обеспечения потребностей Крыма, а также южных освобожденных территорий Украины. Без Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольном России юге погаснет свет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
"Многие говорят: давайте потушим станцию, потушим реакторы, дадим электроэнергию с Крыма. Я не имею права рассказывать всех технических деталей, но электроэнергии в Крыму, в силу ряда причин, нет сейчас лишней. Если отключить Запорожскую АЭС, у нас все южные территории Украины, которые под нашим контролем, окажутся без электроэнергии. Поэтому выключить АЭС мы не можем", - рассказал Царев.
Кроме этого, если ЗАЭС перестанет работать, тогда Украина не сможет продавать Западу электроэнергию. На ЗАЭС, подчеркнул Царев, вырабатывают 20-30% электроэнергии Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь