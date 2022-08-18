Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
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Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
России нужна электроэнергия для обеспечения потребностей Крыма, а также южных освобожденных территорий Украины. Без Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольном России юге погаснет свет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
2022-08-18T15:46
2022-08-18T15:46
новости
царев
запорожская аэс
всу
обстрелы
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Кроме этого, если ЗАЭС перестанет работать, тогда Украина не сможет продавать Западу электроэнергию. На ЗАЭС, подчеркнул Царев, вырабатывают 20-30% электроэнергии Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html
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новости, царев, запорожская аэс, всу, обстрелы
Новости, Царев, Запорожская АЭС, ВСУ, обстрелы

Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС

15:46 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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России нужна электроэнергия для обеспечения потребностей Крыма, а также южных освобожденных территорий Украины. Без Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольном России юге погаснет свет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
"Многие говорят: давайте потушим станцию, потушим реакторы, дадим электроэнергию с Крыма. Я не имею права рассказывать всех технических деталей, но электроэнергии в Крыму, в силу ряда причин, нет сейчас лишней. Если отключить Запорожскую АЭС, у нас все южные территории Украины, которые под нашим контролем, окажутся без электроэнергии. Поэтому выключить АЭС мы не можем", - рассказал Царев.
Кроме этого, если ЗАЭС перестанет работать, тогда Украина не сможет продавать Западу электроэнергию. На ЗАЭС, подчеркнул Царев, вырабатывают 20-30% электроэнергии Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 15:57
Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС
 
НовостиЦаревЗапорожская АЭСВСУобстрелы
 
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15:46Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС
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