Царев объяснил, почему нельзя отключить Запорожскую АЭС

"Многие говорят: давайте потушим станцию, потушим реакторы, дадим электроэнергию с Крыма. Я не имею права рассказывать всех технических деталей, но электроэнергии в Крыму, в силу ряда причин, нет сейчас лишней. Если отключить Запорожскую АЭС, у нас все южные территории Украины, которые под нашим контролем, окажутся без электроэнергии. Поэтому выключить АЭС мы не можем", - рассказал Царев.