https://ukraina.ru/20220818/1037819955.html
Атаки на Крымский мост, взрыв на Запорожской АЭС и где закончится спецоперация РФ - Шишкин
Атаки на Крымский мост, взрыв на Запорожской АЭС и где закончится спецоперация РФ - Шишкин - 18.08.2022 Украина.ру
Атаки на Крымский мост, взрыв на Запорожской АЭС и где закончится спецоперация РФ - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру рассказал, чего ждать от новых мировых реалий, а также о возможных границах завершения СВО и... Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T14:28
2022-08-18T14:28
2022-08-18T14:28
видео
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру рассказал, чего ждать от новых мировых реалий, а также о возможных границах завершения СВО и территориальных спорах между Польшей и Германией:00:53 - Чего ждать от новых мировых реалий? Наблюдаем ли мы закат мировой гегемонии США и их союзников?04:55 - Диверсии в Крыму: стоит ли серьёзно воспринимать громкие заявления киевского режима об ударах по Крымскому мосту?09:03 - Западное вооружение: мифы о супероружии и сопутствующие проблемы в ходе СВО;11:21 - Заявление сенатора Владимира Джабарова: где могут оказаться границы завершения СВО?13:36 - Глава Нацбанка Польши Адам Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши. Насколько вероятен такой сценарий развития?Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру рассказал, чего ждать от новых мировых реалий, а также о возможных границах завершения СВО и территориальных спорах между Польшей и Германией:
00:53 - Чего ждать от новых мировых реалий? Наблюдаем ли мы закат мировой гегемонии США и их союзников?
04:55 - Диверсии в Крыму: стоит ли серьёзно воспринимать громкие заявления киевского режима об ударах по Крымскому мосту?
09:03 - Западное вооружение: мифы о супероружии и сопутствующие проблемы в ходе СВО;
11:21 - Заявление сенатора Владимира Джабарова: где могут оказаться границы завершения СВО?
13:36 - Глава Нацбанка Польши Адам Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши. Насколько вероятен такой сценарий развития?
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.