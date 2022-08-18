https://ukraina.ru/20220818/1037801043.html

Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ

Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру

Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ

В Киеве создана межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем, сообщает 18 августа Центральное информационное агентство Тайваня

2022-08-18T11:50

2022-08-18T11:50

2022-08-18T11:50

новости

тайвань

верховная рада

киев

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По информации агентства, в группу вошли 15 депутатов Верховной Рады, а возглавил ее председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества украинского парламента Александр Мережко.При этом, официально Киев не признает независимость Тайваня, придерживаясь политики "одного Китая".Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.Последнее обострение вокруг Тайваня началось во время визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру тогда заявил, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэй своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".

https://ukraina.ru/20220818/1037793284.html

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новости, тайвань, верховная рада, киев