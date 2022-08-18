Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру
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Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ
Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ - 18.08.2022 Украина.ру
Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ
В Киеве создана межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем, сообщает 18 августа Центральное информационное агентство Тайваня
2022-08-18T11:50
2022-08-18T11:50
новости
тайвань
верховная рада
киев
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По информации агентства, в группу вошли 15 депутатов Верховной Рады, а возглавил ее председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества украинского парламента Александр Мережко.При этом, официально Киев не признает независимость Тайваня, придерживаясь политики "одного Китая".Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.Последнее обострение вокруг Тайваня началось во время визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру тогда заявил, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэй своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".
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новости, тайвань, верховная рада, киев
Новости, Тайвань, Верховная Рада, Киев

Киев укрепляет отношения с Тайбэем - СМИ

11:50 18.08.2022
 
© mofa.gov.tw
© mofa.gov.tw
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В Киеве создана межпарламентская группа по развитию и укреплению связей с Тайванем, сообщает 18 августа Центральное информационное агентство Тайваня
По информации агентства, в группу вошли 15 депутатов Верховной Рады, а возглавил ее председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества украинского парламента Александр Мережко.
Данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.
При этом, официально Киев не признает независимость Тайваня, придерживаясь политики "одного Китая".
Ранее экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, если после обострения конфликта на Украине последует столкновение между Китаем и Тайванем.
Последнее обострение вокруг Тайваня началось во время визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру тогда заявил, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэй своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:11
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по ТайванюВ вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
 
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