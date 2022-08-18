Пургин о радикальных решениях для полного освобождения Донбасса. Видео - 18.08.2022 Украина.ру
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Пургин о радикальных решениях для полного освобождения Донбасса. Видео
Пургин о радикальных решениях для полного освобождения Донбасса. Видео - 18.08.2022 Украина.ру
Пургин о радикальных решениях для полного освобождения Донбасса. Видео
Первый вице-премьер первого правительства, председатель первого состава Парламента ДНР, создатель движения Донецкая Республика 2005-го года Андрей Пургин в... Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T11:17
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Первый вице-премьер первого правительства, председатель первого состава Парламента ДНР, создатель движения Донецкая Республика 2005-го года Андрей Пургин в интервью Украине.ру рассказал о военных преступлениях Украины, западном вооружении, ходе СВО и будущем Донецкой народной республики и России:0:35 - Мины "лепесток" в ДНР;2:57 - Скорость освобождение Донбасса;8:45 - Поставки западного вооружения;10:22 - Когда ожидать полное освобождение ДНР;12:01 - Будущее ДНР и интеграция в Россию;13:47 - Конец однополярного мира;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Видео

Пургин о радикальных решениях для полного освобождения Донбасса. Видео

11:17 18.08.2022
 
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Первый вице-премьер первого правительства, председатель первого состава Парламента ДНР, создатель движения Донецкая Республика 2005-го года Андрей Пургин в интервью Украине.ру рассказал о военных преступлениях Украины, западном вооружении, ходе СВО и будущем Донецкой народной республики и России:
0:35 - Мины "лепесток" в ДНР;
2:57 - Скорость освобождение Донбасса;
8:45 - Поставки западного вооружения;
10:22 - Когда ожидать полное освобождение ДНР;
12:01 - Будущее ДНР и интеграция в Россию;
13:47 - Конец однополярного мира;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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