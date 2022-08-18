Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова - 18.08.2022 Украина.ру
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Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова
Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова - 18.08.2022 Украина.ру
Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова
Киевские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС в связи с визитом на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live"
2022-08-18T11:03
2022-08-18T11:03
новости
захарова
запорожская аэс
ядерная безопасность
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В это же время в западной прессе появились кадры учений по ликвидации последствий ядерной катастрофы, которые провела Украина.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о подготовке провокации на ЗАЭС.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Стороны планируют обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине "за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".В интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, что Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа.
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новости, захарова, запорожская аэс, ядерная безопасность
Новости, Захарова, Запорожская АЭС, ядерная безопасность

Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова

11:03 18.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Киевские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС в связи с визитом на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live"
Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом. А что это еще, провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа.
В это же время в западной прессе появились кадры учений по ликвидации последствий ядерной катастрофы, которые провела Украина.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о подготовке провокации на ЗАЭС.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Стороны планируют обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине "за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".
В интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, что Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:39Спецоперация
МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августаРоссия и Украина работают над визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Тем временем ВСУ готовят провокацию на станции, приуроченную к визиту генсека ООН Антониу Гуттериш
 
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