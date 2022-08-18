https://ukraina.ru/20220818/1037799951.html

Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова

Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова - 18.08.2022 Украина.ру

Киевский режим занимается ядерным шантажом – Захарова

Киевские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС в связи с визитом на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live"

2022-08-18T11:03

2022-08-18T11:03

2022-08-18T11:03

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В это же время в западной прессе появились кадры учений по ликвидации последствий ядерной катастрофы, которые провела Украина.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о подготовке провокации на ЗАЭС.Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Стороны планируют обсудить шаги для прекращения конфликта на Украине "за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".В интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, что Россия не будет отключать подачу электричества с Запорожской АЭС на территорию Украины, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа.

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новости, захарова, запорожская аэс, ядерная безопасность