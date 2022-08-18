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Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню - 18.08.2022 Украина.ру
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
2022-08-18T09:11
2022-08-18T09:11
2022-08-18T09:12
тайвань
китай
россия
новости
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Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ukraina.ru/20220814/1037648759.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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тайвань, китай, россия, новости
Тайвань, Китай, Россия, Новости
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
09:11 18.08.2022 (обновлено: 09:12 18.08.2022)
В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".
"Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела", — отметил Ильичев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.