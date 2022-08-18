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Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню

Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню - 18.08.2022 Украина.ру

Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню

В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости

2022-08-18T09:11

2022-08-18T09:11

2022-08-18T09:12

тайвань

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Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ukraina.ru/20220814/1037648759.html

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тайвань, китай, россия, новости