https://ukraina.ru/20220818/1037793015.html

Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева

Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева - 18.08.2022 Украина.ру

Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева

Киевский режим относится к информации как к отдельному полю боя, и к его утверждениям необходимо относиться критически. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative

2022-08-18T09:01

2022-08-18T09:01

2022-08-18T09:39

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Автор утверждает, что правительства и России, и Украины сообщают недостоверную информацию о ходе вооружённого конфликта. Это абсолютно нормально, когда идут военные действия, добавляет он. Вообще, правительства, в том числе американские, часто лгут своим гражданам, признаёт обозреватель, и приводит длинный список лживых утверждений, исходивших от правительства США.Киевский режим сделал выдуманные истории про героизм своих военных и про огромные потери российских войск важной частью своей стратегии. То, что он лжёт, неудивительно – таким образом он отстаивает свои интересы, однако американские политики в своих решениях должны руководствоваться реальностью, а не ложными утверждениями из Киева, резюмирует Бэндоу.

https://ukraina.ru/20220501/1033896545.html

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новости, сша, сми, киевский режим, джордж буш, рейган