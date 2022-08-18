Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
09:01 18.08.2022 (обновлено: 09:39 18.08.2022)
Киевский режим относится к информации как к отдельному полю боя, и к его утверждениям необходимо относиться критически. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
Автор утверждает, что правительства и России, и Украины сообщают недостоверную информацию о ходе вооружённого конфликта.
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Это абсолютно нормально, когда идут военные действия, добавляет он. Вообще, правительства, в том числе американские, часто лгут своим гражданам, признаёт обозреватель, и приводит длинный список лживых утверждений, исходивших от правительства США.
Практически всё, что администрация Джорджа Буша-младшего утверждала в оправдание своего катастрофического вторжения в Ирак, было ложью. Предыдущие администрации и их союзники рассказывали о фейковых зверствах, чтобы поддержать более ранние военные интервенции против Югославии и Ирака. Администрация [Рональда] Рейгана сделала ряд необоснованных заявлений после того, как США сбили иранский авиалайнер в Персидском заливе в 1988 году. А администрация [Линдона] Джонсона использовала ложные заявления о нападении Северного Вьетнама на силы США, чтобы добиться … развертывания [американских войск], которое переросло в войну во Вьетнаме, в которой погибло 58 000 американцев
Киевский режим сделал выдуманные истории про героизм своих военных и про огромные потери российских войск важной частью своей стратегии. То, что он лжёт, неудивительно – таким образом он отстаивает свои интересы, однако американские политики в своих решениях должны руководствоваться реальностью, а не ложными утверждениями из Киева, резюмирует Бэндоу.