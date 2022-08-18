Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева - 18.08.2022 Украина.ру
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Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева - 18.08.2022 Украина.ру
Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
Киевский режим относится к информации как к отдельному полю боя, и к его утверждениям необходимо относиться критически. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
2022-08-18T09:01
2022-08-18T09:39
спецоперация
новости
сша
сми
киевский режим
джордж буш
рейган
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Автор утверждает, что правительства и России, и Украины сообщают недостоверную информацию о ходе вооружённого конфликта. Это абсолютно нормально, когда идут военные действия, добавляет он. Вообще, правительства, в том числе американские, часто лгут своим гражданам, признаёт обозреватель, и приводит длинный список лживых утверждений, исходивших от правительства США.Киевский режим сделал выдуманные истории про героизм своих военных и про огромные потери российских войск важной частью своей стратегии. То, что он лжёт, неудивительно – таким образом он отстаивает свои интересы, однако американские политики в своих решениях должны руководствоваться реальностью, а не ложными утверждениями из Киева, резюмирует Бэндоу.
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новости, сша, сми, киевский режим, джордж буш, рейган
Спецоперация, Новости, США, СМИ, киевский режим, Джордж Буш, Рейган

Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева

09:01 18.08.2022 (обновлено: 09:39 18.08.2022)
 
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Зеленский
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Киевский режим относится к информации как к отдельному полю боя, и к его утверждениям необходимо относиться критически. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
Автор утверждает, что правительства и России, и Украины сообщают недостоверную информацию о ходе вооружённого конфликта.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 09:36
«Призрак Киева» оказался ложью, отказ ВСУ от советского оружия, закрытие портов, МиГ-29 для Украины, Хроника событий на Украине на утро 1 маяВоздушные силы ВСУ признали, что рассказы о «призраке Киева» были неправдой. Главком ВСУ Валерий Залужный объявил об отказе от советского оружия. Украинское министерство инфраструктуры закрыло порты, над которыми потеряло контроль. Словакия передаст Украине МиГ-29
Это абсолютно нормально, когда идут военные действия, добавляет он. Вообще, правительства, в том числе американские, часто лгут своим гражданам, признаёт обозреватель, и приводит длинный список лживых утверждений, исходивших от правительства США.

Практически всё, что администрация Джорджа Буша-младшего утверждала в оправдание своего катастрофического вторжения в Ирак, было ложью. Предыдущие администрации и их союзники рассказывали о фейковых зверствах, чтобы поддержать более ранние военные интервенции против Югославии и Ирака. Администрация [Рональда] Рейгана сделала ряд необоснованных заявлений после того, как США сбили иранский авиалайнер в Персидском заливе в 1988 году. А администрация [Линдона] Джонсона использовала ложные заявления о нападении Северного Вьетнама на силы США, чтобы добиться … развертывания [американских войск], которое переросло в войну во Вьетнаме, в которой погибло 58 000 американцев

Даг Бэндоу
Американский писатель, научный сотрудник Института Катона
Киевский режим сделал выдуманные истории про героизм своих военных и про огромные потери российских войск важной частью своей стратегии. То, что он лжёт, неудивительно – таким образом он отстаивает свои интересы, однако американские политики в своих решениях должны руководствоваться реальностью, а не ложными утверждениями из Киева, резюмирует Бэндоу.
 
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