США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине - 18.08.2022 Украина.ру
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США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине
США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине - 18.08.2022 Украина.ру
США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине
США и несколько европейских стран направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ООН
2022-08-18T07:46
2022-08-18T07:46
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К запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов). Заседание запрошено на 24 августа. Предполагается, что в числе прочих вопросов будут обсуждаться итоги визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша. Он прибыл во Львов в среду. У Гутерриша запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, генсек планирует посетить один из трех портов, участвующих в зерновой сделке. После начала российской спецоперации на Украине Совбез ООН неоднократно проводил заседания как по требованию стран Запада, так и России. В конце июня на одном из заседаний Зеленский заявил, что Россия не имеет права далее оставаться членом Совета безопасности (страна имеет статус постоянного члена), и призвал лишить делегацию России полномочий в Генеральной ассамблее ООН. При этом устав организации не предусматривает процедуры исключения постоянного члена из Совбеза. После этого представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи Полина Кубиак напомнила, что решение об исключении страны из ассамблеи принимает только Совет безопасности ООН. На прошлой неделе Россия потребовала созвать заседание Совбеза из-за обстрелов Запорожской АЭС. Во время сессии, прошедшей 11 августа, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения российских военных в атаках на АЭС абсурдны. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, который также принимал участие в заседании, предупредил, что военные действия, идущие в отношении АЭС, могут в любой момент привести к ядерной катастрофе. Он назвал эту ситуацию крайне тревожной.
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совбез оон, украина, россия, сша, европа, новости
Совбез ООН, Украина, Россия, США, Европа, Новости

США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине

07:46 18.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США и несколько европейских стран направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ООН
К запросу, кроме США, присоединились Франция, Великобритания (имеют статус постоянных членов Совбеза), а также Ирландия, Норвегия, Албания (имеют статус непостоянных членов).
Заседание запрошено на 24 августа.
Предполагается, что в числе прочих вопросов будут обсуждаться итоги визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.
Он прибыл во Львов в среду. У Гутерриша запланированы трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, генсек планирует посетить один из трех портов, участвующих в зерновой сделке.
После начала российской спецоперации на Украине Совбез ООН неоднократно проводил заседания как по требованию стран Запада, так и России.
В конце июня на одном из заседаний Зеленский заявил, что Россия не имеет права далее оставаться членом Совета безопасности (страна имеет статус постоянного члена), и призвал лишить делегацию России полномочий в Генеральной ассамблее ООН. При этом устав организации не предусматривает процедуры исключения постоянного члена из Совбеза.
После этого представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи Полина Кубиак напомнила, что решение об исключении страны из ассамблеи принимает только Совет безопасности ООН.
На прошлой неделе Россия потребовала созвать заседание Совбеза из-за обстрелов Запорожской АЭС. Во время сессии, прошедшей 11 августа, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения российских военных в атаках на АЭС абсурдны.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, который также принимал участие в заседании, предупредил, что военные действия, идущие в отношении АЭС, могут в любой момент привести к ядерной катастрофе. Он назвал эту ситуацию крайне тревожной.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:03
Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об УкраинеРоссийские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию
 
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