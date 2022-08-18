https://ukraina.ru/20220818/1037766163.html
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток" - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
На первичное разминирование мин ПФМ-1 ("Лепесток") в районах, где активно перемещаются люди и техника потребуется не менее 2-3 месяцев, а для полного разминирования всей территории нужно будет несколько лет, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T08:00
2022-08-18T08:00
2022-08-18T08:00
мины
новости
россия
украина
разминирование
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Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.По его мнению, для полномасштабного разминирования территории от мин ПФМ-1 может потребоваться несколько лет: от года до трех лет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, новости, россия, украина, разминирование
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
На первичное разминирование мин ПФМ-1 ("Лепесток") в районах, где активно перемещаются люди и техника потребуется не менее 2-3 месяцев, а для полного разминирования всей территории нужно будет несколько лет, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру