Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток" - 18.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток" - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
На первичное разминирование мин ПФМ-1 ("Лепесток") в районах, где активно перемещаются люди и техника потребуется не менее 2-3 месяцев, а для полного разминирования всей территории нужно будет несколько лет, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T08:00
2022-08-18T08:00
мины
новости
россия
украина
разминирование
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Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.По его мнению, для полномасштабного разминирования территории от мин ПФМ-1 может потребоваться несколько лет: от года до трех лет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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мины, новости, россия, украина, разминирование
мины, Новости, Россия, Украина, разминирование

Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"

08:00 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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На первичное разминирование мин ПФМ-1 ("Лепесток") в районах, где активно перемещаются люди и техника потребуется не менее 2-3 месяцев, а для полного разминирования всей территории нужно будет несколько лет, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Ранее руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.
Совершенно четко можно говорить, что первичное разминирование, то есть устранение мин в тех районах, где ходят наиболее активно люди и техника — это потребует не менее двух-трех месяцев.
Константин Сивков интервью
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его мнению, для полномасштабного разминирования территории от мин ПФМ-1 может потребоваться несколько лет: от года до трех лет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Обстрелянный пивзавод в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 09:46
"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк
 
миныНовостиРоссияУкраинаразминирование
 
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