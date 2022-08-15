https://ukraina.ru/20220815/1037660222.html

Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции

Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции - 15.08.2022 Украина.ру

Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T10:22

2022-08-15T10:22

2022-08-15T10:24

интервью

константин сивков

владимир зеленский

капитуляция

украина

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Союзные силы до сих пор воздерживаются от ударов по центрам принятия решений высокого уровня на Украине, вероятно, имея на то какие-то свои основания, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Глава ДНР заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики. Можно ли хотя бы приблизительно оценить сроки освобождения всей территории ДНР?– Надо заметить, что речь идет об освобождении территории, которая практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет, поэтому такие темпы продвижения вполне приемлемые.Что касается перспектив – тут надо смотреть по темпу продвижения в конкретных городах. Соледар – за один день продвинулись, взяли промзону, продвигаются вглубь. Марьинка – вышли на границу Марьинки, на границу Авдеевки вышли.Сообщения идут о том, что ударами авиации России и высокоточным оружием подавлена практически полностью и утратила боеспособность 57-я механизированная бригада Украины – это все за один день.Суточные потери (ВСУ – Ред.) составляют очень большую величину. Судя по тем данным, которые сообщает Минобороны, речь идет о нескольких сотнях человек в день только погибших. Соответственно, раненых считайте, в два раза больше, далеко за тысячу переваливает. В этих условиях возможности по длительному сопротивлению практически отсутствуют.Учитывая жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры, такие темпы продвижения вполне приемлемы и более, чем достаточны… Я думаю, при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца.После взятия двух основных укрепрайонов - фактически узлов сопротивления (ВСУ – Ред.) на территории Донбасса не останется, далее (союзные силы – Ред.) будут продвигаться вглубь территории Украины.Суть в том, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, об этом свидетельствует тот факт, что в Днепропетровске администрация начала ускоренно эвакуировать документы. Они, правда, думаю, торопятся. Но, тем не менее, такая информация проходила.– Какое направление станет приоритетным после зачистки Соледара? Артемовск или Северск?– Это будет решать командование, можно лишь предполагать. Я предполагаю, что по обоим направлениям будет идти наступление, для того, чтобы дезориентировать противника и дезорганизовать – не дать ему возможность маневра силами. То есть, на каком-то одном направлении вряд ли будет наступление идти.Но, так или иначе, главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне – это, конечно же, направление на освобождение Донбасса полное, это уже прорисовалось.Тогда как на южном направлении - по линии Николаев-Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном – Харьков-Сумы-Чернигов, на этих направлениях боевые действия будут развертываться после того, как будет освобожден Донбасс, Донбасская народная республика.– После освобождения ДНР действительно можно ожидать наступления на южном фронте. Постоянно слышим вопросы о взятии союзными силами Николаева. Каковы перспективы на этом направлении, в чем сложность непосредственно с Николаевым?– С Николаевым проблем нет, с точки зрения наступления. Там серьезных укрепрайонов нет пока еще, не было создано. Сейчас они лихорадочно их создают, но в основном эти укрепрайоны – будет та же самая проблема, что и была в Мариуполе. Они будут превращать в крепости дома.Николаев – это крупный центр. Я полагаю, что в качестве узла сопротивления использован будет Николаевский судостроительный завод. Там имеются эллинги, на которых линкоры, авианосцы строили... Поэтому эту промзону придется брать.Судя по тому, как быстро наши взяли промзону в Соледаре, в свое время - в Северодонецке, в Лисичанске – я думаю, что решим эти задачи. Уже наши умеют брать (промзоны – Ред.), кроме того, я так понимаю, сопротивление со стороны ВСУ все время снижается. Потому что, если мы такую промзону в районе Мариуполя брали очень долго, то тут все решалось в течение одного-двух дней.Я полагаю, что здесь не будет больших проблем. Проблемы будут, но они не будут такими сложными, как это было в Мариуполе. Хотя крупные населенные пункты с высотными домами, такие как Николаев – конечно, сложно будет взять.С другой стороны, мы можем спокойно изолировать этот город, окружить, отрезать от систем снабжения, и потихонечку потом добивать. Конечно, надо понимать, что возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан. Это будет проблема. То есть, именно наличие там мирных граждан заставит Российскую Федерацию предпринимать достаточно активные меры для того, чтобы как можно скорее освободить Николаев. Кстати, такая ситуация и с Одессой.- Оцените ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин угрожает, что ВСУ перебьют линии на Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать ее от украинской энергосистемы, и сам считает это правильным решением. Как обезопасить атомную станцию, на какое расстояние необходимо отодвинуть вооруженные силы Украины?– Вы о разных вещах говорите. Отключить подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС они могут, и это никак не связано с удаленностью, они могут выключить на большем удалении. С другой стороны, Российская Федерация имеет возможность подготовить и подать (электроэнергию – Ред.) на АЭС, бросить ветку электроэнергии даже с территории России, не говоря уже об электростанциях, которые расположены на территории Украины, которые находятся уже под нашим контролем. Там есть теплоэлектростанции, так что мы это можем сделать.Что касается отключения энергии Запорожской АЭС на территории Украины, то никто никогда не собирался этого делать. Мы это могли сделать очень давно, но не стали, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа, который находится на территории, подконтрольной Украине. Это будет ударом по мирному населению, и Россия на такие шаги, естественно, не идет.Что касается ракетного удара по территории Запорожской АЭС, это, во-первых, однозначно, в чистом виде, рафинированный терроризм, причем ядерный терроризм, который направлен на создание, в случае успеха такого удара, зоны огромного уровня радиоактивного заражения на местности, и на этой территории уже было бы невозможно находиться не только гражданским людям, но даже войскам России.Поэтому - я, естественно, не владею полной информацией, потому что это закрытая информация - но то, что сейчас там будет усилена система противовоздушной обороны, если уже не усилена, то, что там будут приняты исключительные меры по обеспечению противодиверсионной деятельности, по обеспечению борьбы с диверсантами – это совершенно точно.– Соединенные Штаты заявили, что будут поставлять Украине военное оборудование для защиты в тех количествах, в каких потребуется. Что нам делать с поставками западных вооружений, почему мы до сих пор не уничтожаем технику непосредственно по прибытии, какие с этим сложности? Помню, были разговоры об ударах по узловым станциям...– Этот вопрос постоянно задается, он касается и мостов. Я часто слышал высказывания, что все равно взорвут украинцы эти мосты. Да, они будут предпринимать действия по подрыву мостов, по мере приближения наших войск. Подрывать эти мосты, пока (по ним – Ред.) не перешла основная часть их сил, они не станут.В этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии.Что касается других аспектов… Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия - это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия – их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки.Дальше - мы могли бы нанести удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по администрации президента Украины и по Генеральному штабу. Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать. По ним пока почему-то удар не наносится.Это вызывает и у меня удивление, я внятного объяснения не нахожу, что кто-то там хочет сохранить Зеленского - видимо, для подписания акта о капитуляции. Хотя не вижу в этом большой необходимости.- Насколько велика проблема мин? Регулярно на полях подрывается сельхозтехника, города республики на освобожденных территорий страдают от ПМФ-1, которые широко известны, как мина "лепесток". Сколько времени займет разминирование?– Это очень сложный вопрос. Но совершенно четко можно говорить, что первичное разминирование, то есть, устранение мин в тех районах, где ходят наиболее активно люди и техника – это потребует не менее двух-трех месяцев. Что касается полномасштабного разминирования, то тут может потребоваться очень много времени – и год, и два, и три.

https://ukraina.ru/20220715/1036402282.html

https://ukraina.ru/20220811/1037549451.html

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, константин сивков, владимир зеленский, капитуляция, украина