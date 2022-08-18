https://ukraina.ru/20220818/1037759131.html
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск
Темпы продвижения российских войск по освобождению ДНР от ВСУ вполне приемлемые, поэтому при сохранении тенденций Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T06:00
2022-08-18T06:00
2022-08-18T06:00
новости
славянск
краматорск
россия
всу
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики.По его мнению, суточные потери ВСУ составляют очень большую величину, поэтому у украинских группировок отсутствует возможность по длительному сопротивлению.При сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, добавил эксперт.После взятия этих двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления ВСУ на территории Донбасса не останется, потом союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, славянск, краматорск, россия, всу
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск
Темпы продвижения российских войск по освобождению ДНР от ВСУ вполне приемлемые, поэтому при сохранении тенденций Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики.
Надо заметить, что речь идет об освобождении территории, которая практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет, поэтому такие темпы продвижения вполне приемлемые.
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его мнению, суточные потери ВСУ составляют очень большую величину, поэтому у украинских группировок отсутствует возможность по длительному сопротивлению.
При сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, добавил эксперт.
После взятия этих двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления ВСУ на территории Донбасса не останется, потом союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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