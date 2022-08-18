Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск - 18.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск
Темпы продвижения российских войск по освобождению ДНР от ВСУ вполне приемлемые, поэтому при сохранении тенденций Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T06:00
2022-08-18T06:00
новости
славянск
краматорск
россия
всу
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики.По его мнению, суточные потери ВСУ составляют очень большую величину, поэтому у украинских группировок отсутствует возможность по длительному сопротивлению.При сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, добавил эксперт.После взятия этих двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления ВСУ на территории Донбасса не останется, потом союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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новости, славянск, краматорск, россия, всу
Новости, Славянск, Краматорск, Россия, ВСУ

Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск

06:00 18.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
О.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Темпы продвижения российских войск по освобождению ДНР от ВСУ вполне приемлемые, поэтому при сохранении тенденций Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики.
Надо заметить, что речь идет об освобождении территории, которая практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет, поэтому такие темпы продвижения вполне приемлемые.
Константин Сивков интервью
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его мнению, суточные потери ВСУ составляют очень большую величину, поэтому у украинских группировок отсутствует возможность по длительному сопротивлению.
При сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, добавил эксперт.
После взятия этих двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления ВСУ на территории Донбасса не останется, потом союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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