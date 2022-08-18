https://ukraina.ru/20220818/1037759131.html

Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск

Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск - 18.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда силы РФ и ДНР освободят Краматорск и Славянск

Темпы продвижения российских войск по освобождению ДНР от ВСУ вполне приемлемые, поэтому при сохранении тенденций Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-18T06:00

2022-08-18T06:00

2022-08-18T06:00

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции освободили около половины территории республики.По его мнению, суточные потери ВСУ составляют очень большую величину, поэтому у украинских группировок отсутствует возможность по длительному сопротивлению.При сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты в течение месяца, добавил эксперт.После взятия этих двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления ВСУ на территории Донбасса не останется, потом союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, славянск, краматорск, россия, всу