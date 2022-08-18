https://ukraina.ru/20220818/1037738855.html
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса - 18.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса
РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса из-за высокого боевого духа и превосходства в качестве командования на тактическом, стратегическом уровне, а также в бронетехнике и авиации, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T04:15
2022-08-18T04:15
2022-08-18T04:15
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россия
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Он рассказал, что Россия воюет добровольцами, потому что у нее нет военного положения и состояния войны, поэтому РФ действует меньшим числом, чем ВСУ.По его мнению, наступление продолжается, "хотя оно идет достаточно сложно и, что греха таить, не без потерь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, вс рф, россия, украина, новости
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса
РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса из-за высокого боевого духа и превосходства в качестве командования на тактическом, стратегическом уровне, а также в бронетехнике и авиации, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру