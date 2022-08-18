Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса - 18.08.2022 Украина.ру
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Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса - 18.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса
РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса из-за высокого боевого духа и превосходства в качестве командования на тактическом, стратегическом уровне, а также в бронетехнике и авиации, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T04:15
2022-08-18T04:15
всу
вс рф
россия
украина
новости
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Он рассказал, что Россия воюет добровольцами, потому что у нее нет военного положения и состояния войны, поэтому РФ действует меньшим числом, чем ВСУ.По его мнению, наступление продолжается, "хотя оно идет достаточно сложно и, что греха таить, не без потерь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу, вс рф, россия, украина, новости
ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, Новости

Бородай объяснил, почему РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса

04:15 18.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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РФ удается наступать на ВСУ при отсутствии численного перевеса из-за высокого боевого духа и превосходства в качестве командования на тактическом, стратегическом уровне, а также в бронетехнике и авиации, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Россия воюет добровольцами, потому что у нее нет военного положения и состояния войны, поэтому РФ действует меньшим числом, чем ВСУ.
Кроме боевого духа, у нас есть превосходство в качестве командования на тактическом и стратегическом уровне, а также в существенное превосходство в бронетехнике и авиации.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, наступление продолжается, "хотя оно идет достаточно сложно и, что греха таить, не без потерь".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:09
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