https://ukraina.ru/20220817/1037777297.html

В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона

В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона - 17.08.2022 Украина.ру

В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона

"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:00

новости

нафтогаз

поставки

труба

украина

отопительный сезон

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В подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Недостающее топливо будут добывать на Украине – около 1 млрд кубометров в месяц, другую часть нужно импортировать.Практической возможности накопить нужное количество газа на Украине нет. Витренко рассчитывает, что в отопительный сезон будут доступны 4-6 млрд кубометров газа, но лучшим вариантом рассматривает поставки газа "по трубе".Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о холодной зиме: попросил запастись теплыми одеялами, предложил топить мазутом. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами.

https://ukraina.ru/20220817/1037776253.html

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новости, нафтогаз, поставки, труба, украина, отопительный сезон