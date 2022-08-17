В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
В подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Недостающее топливо будут добывать на Украине – около 1 млрд кубометров в месяц, другую часть нужно импортировать.
К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько – закачивать.
Практической возможности накопить нужное количество газа на Украине нет. Витренко рассчитывает, что в отопительный сезон будут доступны 4-6 млрд кубометров газа, но лучшим вариантом рассматривает поставки газа "по трубе".
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15:47"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВОУкраина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко