В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона - 17.08.2022 Украина.ру
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В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона
В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона - 17.08.2022 Украина.ру
В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
2022-08-17T16:00
2022-08-17T16:00
новости
нафтогаз
поставки
труба
украина
отопительный сезон
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В подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Недостающее топливо будут добывать на Украине – около 1 млрд кубометров в месяц, другую часть нужно импортировать.Практической возможности накопить нужное количество газа на Украине нет. Витренко рассчитывает, что в отопительный сезон будут доступны 4-6 млрд кубометров газа, но лучшим вариантом рассматривает поставки газа "по трубе".Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о холодной зиме: попросил запастись теплыми одеялами, предложил топить мазутом. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами.
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новости, нафтогаз, поставки, труба, украина, отопительный сезон
Новости, Нафтогаз, поставки, Труба, Украина, отопительный сезон

В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона

16:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
В подземных хранилищах "Нафтогаза" хранится 12,3 млрд кубометров газа. Правительство Украины должно накопить 19 млрд кубов топлива. Недостающее топливо будут добывать на Украине – около 1 млрд кубометров в месяц, другую часть нужно импортировать.

К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько – закачивать.

Практической возможности накопить нужное количество газа на Украине нет. Витренко рассчитывает, что в отопительный сезон будут доступны 4-6 млрд кубометров газа, но лучшим вариантом рассматривает поставки газа "по трубе".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о холодной зиме: попросил запастись теплыми одеялами, предложил топить мазутом. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
15:47
"Нафтогаз" потерял половину добычи газа Украины после начала СВОУкраина потеряла половину производственных площадок по добыче природного газа. Все они находятся в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко
 
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