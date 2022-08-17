https://ukraina.ru/20220817/1037753962.html
Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке
Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке
Авдеевское направление стало приоритетным для русских войск. На них сконцентрирована значительная часть союзных сил. На радость донбасской пехоты, артиллерии и бронетанковых частей, задействована российская авиация, рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью Украина.ру
2022-08-17T10:16
2022-08-17T10:16
2022-08-17T10:16
новости
авиация
россия
всу
авдеевка
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Работает она более регулярно. По всей видимости, была проведена разведывательная подготовительная работа по точкам нахождения укрепрайонов ВСУ, их артиллерийских позиций и мобильных складов, которые находятся непосредственно близко к позициям, отметил эксперт.Сейчас боеконтакт между нами и ВСУ идет уже вплотную, противник отходит, но держится за более крепкую вторую линию обороны. У них же есть еще и третья линия, как на Авдеевском, так и на Марьинском направлении, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авиация, россия, всу, авдеевка
Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке
Авдеевское направление стало приоритетным для русских войск. На них сконцентрирована значительная часть союзных сил. На радость донбасской пехоты, артиллерии и бронетанковых частей, задействована российская авиация, рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью Украина.ру
Работает она более регулярно. По всей видимости, была проведена разведывательная подготовительная работа по точкам нахождения укрепрайонов ВСУ, их артиллерийских позиций и мобильных складов, которые находятся непосредственно близко к позициям, отметил эксперт.
"Есть результат. Соответственно, в последние дни, около недели, прошло существенное продвижение. Уже контролируется где-то третья часть Марьинки, не в центре, но по окрестным улицам. Первую линию обороны мы сломали", - указал Селевёрство.
Сейчас боеконтакт между нами и ВСУ идет уже вплотную, противник отходит, но держится за более крепкую вторую линию обороны. У них же есть еще и третья линия, как на Авдеевском, так и на Марьинском направлении, заключил собеседник издания.