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Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке - 17.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как российская авиация ломает линию обороны ВСУ в Авдеевке

Авдеевское направление стало приоритетным для русских войск. На них сконцентрирована значительная часть союзных сил. На радость донбасской пехоты, артиллерии и бронетанковых частей, задействована российская авиация, рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью Украина.ру

2022-08-17T10:16

2022-08-17T10:16

2022-08-17T10:16

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Работает она более регулярно. По всей видимости, была проведена разведывательная подготовительная работа по точкам нахождения укрепрайонов ВСУ, их артиллерийских позиций и мобильных складов, которые находятся непосредственно близко к позициям, отметил эксперт.Сейчас боеконтакт между нами и ВСУ идет уже вплотную, противник отходит, но держится за более крепкую вторую линию обороны. У них же есть еще и третья линия, как на Авдеевском, так и на Марьинском направлении, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авиация, россия, всу, авдеевка