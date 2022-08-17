https://ukraina.ru/20220817/1037733207.html

Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине

Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине - 17.08.2022 Украина.ру

Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине

Российские войска несут маленькие потери, в одном из батальонов "Союза добровольцев Донбасса", который находится на территории в Херсонской области, потери составили 29 человек и 86 оказались ранеными за 12 дней контактного боя, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-17T08:00

2022-08-17T08:00

2022-08-17T08:00

новости

потери

рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/24/1034312405_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_985034a6beda6e409d3e629dc32d9909.jpg

Он рассказал, что сейчас активное противостояние отмечается на севере Запорожской области, идут тяжелые бои.По его словам, сначала шли поляки, потом "нацики, а в последний день шли всушники", самые слабые атаки были со стороны ВСУ, они подошли, получили и ушли, а поляки шли крепко, но всего два дня, потом не выдержали, собрались и уехали.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери, рф, украина