Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине - 17.08.2022 Украина.ру
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Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине - 17.08.2022 Украина.ру
Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
Российские войска несут маленькие потери, в одном из батальонов "Союза добровольцев Донбасса", который находится на территории в Херсонской области, потери составили 29 человек и 86 оказались ранеными за 12 дней контактного боя, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T08:00
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новости
потери
рф
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Он рассказал, что сейчас активное противостояние отмечается на севере Запорожской области, идут тяжелые бои.По его словам, сначала шли поляки, потом "нацики, а в последний день шли всушники", самые слабые атаки были со стороны ВСУ, они подошли, получили и ушли, а поляки шли крепко, но всего два дня, потом не выдержали, собрались и уехали.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, потери, рф, украина
Новости, потери, РФ, Украина

Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине

08:00 17.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские войска несут маленькие потери, в одном из батальонов "Союза добровольцев Донбасса", который находится на территории в Херсонской области, потери составили 29 человек и 86 оказались ранеными за 12 дней контактного боя, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас активное противостояние отмечается на севере Запорожской области, идут тяжелые бои.
Например, в одном из батальонов "Союза добровольцев Донбасса", который находится на территории в Херсонской области, потери составили 29 человек убитыми и 86 ранеными за 12 дней контактного боя. Это очень маленькие потери, просто они оказались на острие атаки.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его словам, сначала шли поляки, потом "нацики, а в последний день шли всушники", самые слабые атаки были со стороны ВСУ, они подошли, получили и ушли, а поляки шли крепко, но всего два дня, потом не выдержали, собрались и уехали.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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