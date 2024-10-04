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"Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти все, что хочет" - Кирпиченок

"Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти все, что хочет" - Кирпиченок - 04.10.2024 Украина.ру

"Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти все, что хочет" - Кирпиченок

США поддерживают Израиль. и реальных рычагов воздействия на Тель-Авив у мирового сообщества нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок

2024-10-04T03:00

2024-10-04T03:00

2024-10-04T03:00

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Израильскую спецоперацию по подрыву пейджеров и других средств связи в соседней стране Кирпиченок охарактеризовал как "очень печальный прецедент"."Он показывает, что вы можете начинить взрывчаткой не только мобильный телефон, но и любой бытовой предмет, - сказал эксперт. - Теперь ни один человек не может чувствовать себя в безопасности. Это страшно и это может отразиться на нашей повседневной жизни. Рано или поздно мы при входе в аэропорт будем не только сдавать бутылки с водой, но и все наши гаджеты".По мнению Кирпичёнка, созданная подрывом гаджетов ситуация осложнит работу авиакомпаний. Израильский опыт может быть применён в воздействии на объекты критической инфраструктуры – такие, как плотины или электростанции. Совершение терактов на таких объектах повлечёт многотысячные человеческие жертвы."К сожалению, Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти все, что хочет.Кстати, то же самое касается Саудовской Аравии, - сказал Кирпичёнок. - Израиль уверен, что у него есть большой друг, который в случае чего его прикроет. Хотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив".По словам эксперт, такое положение дел наносит ущерб США, делая их соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга запомнят это и сделают соответствующие выводы."Израиль – это союзник, который тянет США на дно своими неконтролируемыми действиями. А Вашингтон пока не может угомонить этого разбушевавшегося ребенка. Хотя при воспитании иногда нужно применять и строгость", - отметил эксперт.Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие

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новости, израиль, сша, палестино-израильский конфликт, ближний восток, саудовская аравия, война, арабский мир, спецоперация, терроризм, авиасообщение