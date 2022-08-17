Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится авария
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Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится авария
Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему США и Великобритания не боятся последствий возможной катастрофы на ЗАЭС
2022-08-17T06:45
2022-08-17T06:45
новости
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
украина
катастрофа
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Провокационные действия - атаки и обстрелы Запорожской АЭС - несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не только на всем постукраинском пространстве, но и в Европе, подчеркивает Рогов. По его мнению, пострадать от последствий спровоцированной техногенной аварии в регионе может весь европейский континент. При этом, отмечает он, за океаном рассчитывают, что эта угроза обойдет их стороной.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, украина, катастрофа
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина, катастрофа

Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа

06:45 17.08.2022
 
© panoramy-chernobylya.ruЗапорожская АЭС атомная электростанция Украина
Запорожская АЭС атомная электростанция Украина
© panoramy-chernobylya.ru
Читать в
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему США и Великобритания не боятся последствий возможной катастрофы на ЗАЭС
Провокационные действия - атаки и обстрелы Запорожской АЭС - несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не только на всем постукраинском пространстве, но и в Европе, подчеркивает Рогов.
По его мнению, пострадать от последствий спровоцированной техногенной аварии в регионе может весь европейский континент.
При этом, отмечает он, за океаном рассчитывают, что эта угроза обойдет их стороной.
США и Британия, судя по всему, думают отсидеться. Одни за Ла-Маншем, другие - за океаном. И мы видим, что они ведут себя в этом вопросе очень безответственно.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 19:08Спецоперация
Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на УкраинеУкраинские военные наносят удары по техническим объектам в Запорожской и Херсонской областях, что может быть чревато ядерной катастрофой. Словакия предоставит Украине истребители МиГ-29, страны Центральной Европы займутся производством оружия для Украины
 
НовостиЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговУкраинакатастрофа
 
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