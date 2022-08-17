Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему США и Великобритания не боятся последствий возможной катастрофы на ЗАЭС
Провокационные действия - атаки и обстрелы Запорожской АЭС - несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не только на всем постукраинском пространстве, но и в Европе, подчеркивает Рогов.
По его мнению, пострадать от последствий спровоцированной техногенной аварии в регионе может весь европейский континент.
При этом, отмечает он, за океаном рассчитывают, что эта угроза обойдет их стороной.
США и Британия, судя по всему, думают отсидеться. Одни за Ла-Маншем, другие - за океаном. И мы видим, что они ведут себя в этом вопросе очень безответственно.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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