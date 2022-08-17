https://ukraina.ru/20220817/1037725194.html

Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа

Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится авария

Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, почему США и Великобритания не боятся последствий возможной катастрофы на ЗАЭС

2022-08-17T06:45

2022-08-17T06:45

2022-08-17T06:45

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Провокационные действия - атаки и обстрелы Запорожской АЭС - несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не только на всем постукраинском пространстве, но и в Европе, подчеркивает Рогов. По его мнению, пострадать от последствий спровоцированной техногенной аварии в регионе может весь европейский континент. При этом, отмечает он, за океаном рассчитывают, что эта угроза обойдет их стороной.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html

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2022

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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, украина, катастрофа