Названы соучастники военных преступлений ВСУ
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Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Названы соучастники военных преступлений ВСУ
Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Соучастниками военных преступлений на постукраинском пространстве, и особенно в отношении Запорожской АЭС являются США, Великобритания и Польша заявил в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-17T06:15
2022-08-17T06:15
новости
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владимир рогов
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Именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограммов взрывчатки, отметил он.Кроме того, сказал Рогов, перед атакой ЗАЭС на протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении атомной станции.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220815/1037686746.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, сша, британия, польша
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, США, Британия, Польша

Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях

06:15 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Соучастниками военных преступлений на постукраинском пространстве, и особенно в отношении Запорожской АЭС являются США, Великобритания и Польша заявил в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограммов взрывчатки, отметил он.
Кроме того, сказал Рогов, перед атакой ЗАЭС на протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении атомной станции.
Они даже, не стесняясь, выкладывали это отдельно в качестве постов, в качестве обращений к общественности, к публике, просто к читателям-подписчикам. После этого сбора развединформации начались атаки на станцию разведывательно-ударных беспилотников, дальнобойной реактивной системы залпового огня – РСЗО, тяжелой артиллерии и т.д.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:08
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в ПольшеДаже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭССШАБританияПольша
 
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