Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях

Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру