Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Соучастниками военных преступлений на постукраинском пространстве, и особенно в отношении Запорожской АЭС являются США, Великобритания и Польша заявил в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограммов взрывчатки, отметил он.
Кроме того, сказал Рогов, перед атакой ЗАЭС на протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении атомной станции.
Они даже, не стесняясь, выкладывали это отдельно в качестве постов, в качестве обращений к общественности, к публике, просто к читателям-подписчикам. После этого сбора развединформации начались атаки на станцию разведывательно-ударных беспилотников, дальнобойной реактивной системы залпового огня – РСЗО, тяжелой артиллерии и т.д.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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