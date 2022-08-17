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Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ

Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ - 17.08.2022 Украина.ру

Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ

Доходы РФ в рублёвом выражении в последнее время снизились из-за слишком сильного укрепления рубля. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-17T04:30

2022-08-17T04:30

2022-08-17T04:30

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Он напомнил, что по плану бюджета доллар должен стоить примерно 70—75 рублей, а сейчас он стоит около 60, поэтому нефть в рублёвом выражении приносит меньше денег.Он объяснил, что раньше российские компании-экспортёры приходили на рынок с валютной выручкой — с долларами и евро, в которые у них покупали компании-импортёры.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036748269.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, игорь юшков, рубль, курс валют, валютный рынок, бюджет