Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ
Доходы РФ в рублёвом выражении в последнее время снизились из-за слишком сильного укрепления рубля. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он напомнил, что по плану бюджета доллар должен стоить примерно 70—75 рублей, а сейчас он стоит около 60, поэтому нефть в рублёвом выражении приносит меньше денег.
Именно из-за курса валют бюджет в рублевом выражении стал получать меньше. То есть это не проблема энергетики, это проблема слишком крепкого рубля. А слишком крепким он стал из-за того, что у нас снизился импорт
22 июля, 08:45Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он объяснил, что раньше российские компании-экспортёры приходили на рынок с валютной выручкой — с долларами и евро, в которые у них покупали компании-импортёры.
"Так как из-за санкций произошло нарушение логистических цепочек, импорт сократился, пока некуда деть излишнюю валюту, и поэтому рубль крепкий", - указал экономист.
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