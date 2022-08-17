Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ - 17.08.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ
Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ - 17.08.2022 Украина.ру
Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ
Доходы РФ в рублёвом выражении в последнее время снизились из-за слишком сильного укрепления рубля. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T04:30
2022-08-17T04:30
новости
игорь юшков
рубль
курс валют
валютный рынок
бюджет
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Он напомнил, что по плану бюджета доллар должен стоить примерно 70—75 рублей, а сейчас он стоит около 60, поэтому нефть в рублёвом выражении приносит меньше денег.Он объяснил, что раньше российские компании-экспортёры приходили на рынок с валютной выручкой — с долларами и евро, в которые у них покупали компании-импортёры.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220722/1036748269.html
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новости, игорь юшков, рубль, курс валют, валютный рынок, бюджет
Новости, Игорь Юшков, рубль, курс валют, валютный рынок, бюджет

Юшков рассказал, почему "слишком крепкий рубль" вызывает проблемы для бюджета РФ

04:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Доходы РФ в рублёвом выражении в последнее время снизились из-за слишком сильного укрепления рубля. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он напомнил, что по плану бюджета доллар должен стоить примерно 70—75 рублей, а сейчас он стоит около 60, поэтому нефть в рублёвом выражении приносит меньше денег.

Именно из-за курса валют бюджет в рублевом выражении стал получать меньше. То есть это не проблема энергетики, это проблема слишком крепкого рубля. А слишком крепким он стал из-за того, что у нас снизился импорт

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:45
Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он объяснил, что раньше российские компании-экспортёры приходили на рынок с валютной выручкой — с долларами и евро, в которые у них покупали компании-импортёры.

"Так как из-за санкций произошло нарушение логистических цепочек, импорт сократился, пока некуда деть излишнюю валюту, и поэтому рубль крепкий", - указал экономист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь Юшковрублькурс валютвалютный рынокбюджет
 
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