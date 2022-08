https://ukraina.ru/20220816/1037743938.html

Диверсия в Крыму, признания Кулебы. Итоги 16 августа на Украине

Украина.ру, 16.08.2022

В Крыму сдетонировали боеприпасы на территории воинской части, в Минобороны России заявили о диверсии. Стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вывез семью из Украины в первый день СВО России, о чем Кулебу якобы попросил президент США Джозеф Байден."Пакостят по-мелкому"В селах Азовское и Майское в Джанкойском районе Крыма произошли два инцидента: на территории военной части сдетонировали боеприпасы, произошел пожар на электростанции. В Минобороны России назвали происшествия диверсией.В пострадавшие села выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В селе Азовском (граничит с Майским) в 9 часов утра продолжалась детонация снарядов. Аксенов сообщил о двух пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение, другого "придавило стенкой". Несколько домов сгорели, повреждена железная дорога."Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - сообщил Аксенов.Жителей сел - а это более трех тысяч человек - эвакуировали. Многие остались у родственников, 121 человек разместили в школах других населенных пунктов.Крымская железная дорога сократила маршрут следования поездов "Таврия" с материковой части России до станции Владиславовка в районе Феодосии. Крымские власти организовали автобусное сообщение из Симферополя и других городов Крыма до Владиславовки. Часть пути на материк пассажиры будут проезжать по "Тавриде"."Пакостят по-мелкому", заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. По его мнению, украинская агентура получила сигнал активизироваться, но на большее она не способна."Нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой. Конечно, то, что мы защищаем Донбасс — это важно и необходимо. Заниматься геноцидом и ядерным терроризмом безнаказанно мы им не позволим. Пока что они принимают решения в комфортных офисах, встречают иностранные делегации, ходят по хорошим ресторанам, а беда происходит где-то далеко, на безопасном от них расстоянии. Наверное, сохранять их в таком комфорте — слишком большая роскошь. Наступил момент, когда нужно ударить", - заявил Константинов.Украина, по его словам, уже мертва и, как раненый зверь, будет бросаться в агонии на кого угодно. Однако "киевские наркоманы", считает Константинов, не сумасшедшие, понимают, в какую игру ввязались, и насколько крупны ставки. Возможно, киевский режим рассчитывает атаковать Крым взамен на деньги Запада."Выход один — добивание этого агонизирующего режима в полной мере. Он опасен, он зиждется на лжи. В головы людей на подконтрольных Киеву территориях льются ушаты дезинформации, в которой уже не могут разобраться ни рядовые граждане, ни специалисты. Согласно этому информационному мусору, Украина везде побеждает. Тот, кто осознаёт надвигающуюся катастрофу — бежит, а кто утопает в этом бреду, превращается в топливо войны, в то самое пушечное мясо", - заключил Константинов.Сенатор Андрей Клишас потребовал пресечь попытки "превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов". По его словам, речь идет о защите суверенитета России, и ответные удары должны быть "очень убедительны".Власти оценят ущерб после детонации. Российские следователи возбудили уголовное дело."В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению", - сообщили следователи.В свою очередь журналисты The New York Times, ссылаясь на анонимного высокопоставленного сотрудника Минобороны Украины, возложили ответственность за диверсию на "элитное военное украинское подразделение".Продолжение диверсий пообещал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, происшествия в Крыму - "операция демилитаризация в ювелирном стиле ВСУ".Мои дети и мои собакиГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию "Гордон" признался, что вывез семью и собак за границу в первый день специальной военной операции. По его словам, о грядущих боевых действиях за 72 часа его предупредил президент США Джозеф Байден, и, "говоря смыслами", напутствовал его как отца, а не министра другого государства."В ночь с 24 на 25-е (февраля) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали из Украины", - рассказал Кулеба.Высказывание Кулебы раскритиковали в украинских телеграмм-каналах. "А ты бы хотел, чтобы тебе почесали за ушком и разрешили выехать из Украины?", - иронизируют авторы "Цибули"."Главное обезопасить свою семью и собак. А защищать неонацистов призвали простых украинцев. Они и гибнут, как пушечное мясо ради Зеленского и Кулебы", - прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров.В МИД России пассаж Кулебы оценили по достоинству. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что слова Кулебы иллюстрируют патриотичность киевского режима:"Собаки превыше всего", - написала она в телеграмм.Тем временем граждане Украины требуют от президента Зеленского снять запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На сайте для петиций уже два обращения набрали нужное количество подписей - свыше 25 тысяч. Зеленский ответил только на одно: если вкратце, пока на территории действует военное положение, права и свободы граждан ограничены."На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина <…> могут ограничиваться. Отмену указанных ограничений предполагается произвести по завершении действия правового режима военного положения", - ответил Зеленский.Правила выезда для граждан, которым разрешено уезжать во время военного положения, устанавливает правительство страны. Зеленский заявил, что попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обработать "поднятые в петиции вопросы".Петицию с просьбой снять запрет на выезд для мужчин опубликовали 19 мая. Автор обращения Юлия Булавина предложила не призывать в ВСУ IT-, социальных, креативных, технических и других специалистов, так как они могут быть полезнее, "работая за границей, помогая беженцам и поддерживая армию деньгами".

