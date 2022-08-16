https://ukraina.ru/20220816/1037727556.html

"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады

"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады - 16.08.2022 Украина.ру

"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады

После разгрома ВСУ в поселке Песках, враг не сидит на месте и формирует новые мощные бригады на авдеевском направлении, где войскам РФ предстоит еще их побороть, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-16T14:10

2022-08-16T14:10

2022-08-16T14:10

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всу

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пески (донецкая область)

украина

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Ранее Минобороны объявило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР.Он рассказал, что в Англии тренировали три бригады противника, вооруженные натовским оружием, еще три бригады собираются там тренироваться. Всего киевский режим планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооруженных натовским оружием, добавил эксперт.По его словам, участились случаи в ВСУ сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html

пески (донецкая область)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, пески (донецкая область), украина