"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады - 16.08.2022 Украина.ру
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"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады
"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады - 16.08.2022 Украина.ру
"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады
После разгрома ВСУ в поселке Песках, враг не сидит на месте и формирует новые мощные бригады на авдеевском направлении, где войскам РФ предстоит еще их побороть, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-16T14:10
2022-08-16T14:10
новости
всу
вс рф
пески (донецкая область)
украина
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Ранее Минобороны объявило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР.Он рассказал, что в Англии тренировали три бригады противника, вооруженные натовским оружием, еще три бригады собираются там тренироваться. Всего киевский режим планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооруженных натовским оружием, добавил эксперт.По его словам, участились случаи в ВСУ сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html
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новости, всу, вс рф, пески (донецкая область), украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, Пески (Донецкая область), Украина

"Успех ограниченного масштаба": Бородай о том, как ВСУ формируют новые бригады

14:10 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
После разгрома ВСУ в поселке Песках, враг не сидит на месте и формирует новые мощные бригады на авдеевском направлении, где войскам РФ предстоит еще их побороть, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Ранее Минобороны объявило о взятии под контроль населённого пункта Пески в ДНР.
Это хорошо, но вы же понимаете, что это успех ограниченного масштаба. Потому что еще есть Авдеевка и все, что осталось от донбасской группировки противника. Это самая мощная группировка ВСУ, и я бы предостерег от излишнего оптимизма. Мы же понимаем, что враг на месте не сидит. Он формирует новые и новые бригады.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
Он рассказал, что в Англии тренировали три бригады противника, вооруженные натовским оружием, еще три бригады собираются там тренироваться. Всего киевский режим планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооруженных натовским оружием, добавил эксперт.
По его словам, участились случаи в ВСУ сдачи в плен, но в целом вражеские силы не рассеяны, управляемость не потеряли, бои идут по всему фронту.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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НовостиВСУВС РФПески (Донецкая область)Украина
 
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